Putyin ölelése, új applikáció, adótervek – itt elolvashatja Magyar Péter kötcsei beszédét teljes egészében

Orbán Viktor a szokásos piknikét tartotta kordonok mögött szeptember első vasárnapján, Magyar Péter pedig a Hősök terén tartott beszédet. A helyszínen elég sok minden történt (ezekről itt olvashat), lent pedig mutatjuk a Tisza elnökének beszédét.

* * *

Barátaim, magyarok!

Ma reggel 7 órától a Balatonőszöd vége táblától a Kötcse tábláig sétáltam fiatalokkal. Ez egy dimbes-dombos tíz kilométeres út – de nekünk, magyaroknak az elmúlt húsz évet is jelenti. Húsz évet, két évtizedet, amit elvesztegettünk. Húsz év, amelyek hazánk legszebb évei lehettek volna. Két évtized, amelynek a fejlődésről kellett volna szólnia.

Mit jelentett a ma reggeli túra Balatonőszödtől Kötcséig? Nem csupán egy gyaloglást. Ez a mi újkori történelmünk rövid rajza. Az út, amelyet két ember, két politikai korszak rajzolt ránk.

Őszöd a hazugság politikáját jelentette. Kötcse pedig a cinizmusét. Két ember, két stílus, két párt, két korszak – de közös eredménnyel: egy vesztes Magyarországgal.

Az egyik névadó baloldalinak, a másik polgárinak hazudta magát – de miközben az egyik hazudott és privatizált, a másik hazudott és uradalmi birtokot épített. Az egyik balról, a másik jobbról ölelte Putyint. Az egyik lovasrohamot vezényelt és gumilövedékkel lövetett a magyarok közé, a másik gyűlöletet kelt és magyart a magyar ellen uszít. Az egyik románozott, a másik brüsszelezik.

Mindketten megosztani akartak. És persze a zavarosban halászni és a megosztott országot kifosztani. Mindketten félistennek hitték magukat. Mindketten azt gondolták: mindent lehet. Az ország az övék. Soha nem egész Magyarországban gondolkodtak, mindig csak a nagyobbik fél Magyarországában. Soha nem a nemzeti egységben vagy épp nemzeti minimumokban, hanem mindig a megosztásban.

És mi lett ennek a következménye? Két ember, akikre ráment húsz évünk. Húsz évünk, amelyek a legjobb éveink lehettek volna.

Húsz év alatt a korábban lesajnált szomszédaink már euróval fizetnek. Húsz év alatt a „szegény” Lengyelország regionális nagyhatalommá vált. A körülöttünk lévő országok lehagytak minket várható élettartamban, GDP-ben, a vonatok sebességében, életszínvonalban és szinte mindenben. Lehagytak befolyásban, lehagytak tiszteletben. Amíg ők jövőt építettek, mi a múltban ragadtunk.

Amíg ők utakat építettek, vasutat fejlesztettek, nálunk a kátyúk szaporodtak és balkáni színvonalúra süllyedt a vasút. Náluk 200 km-es sebességgel robogó új vonatokat adnak át, nálunk azt ünneplik, ha 15 év kétharmados kormányzás után újra működik az állomáson az illemhely. Amíg a szomszédainknál egyre többen térnek haza nyugatról, addig nálunk a fiatalok soha nem látott számban hagyják el a magyar vidéket. Kiürül a hazánk.

Mi lettünk azok, akikhez a jövő diktátorai jönnek tanulni gyűlöletkeltést és korrupciós technikákat. Ez a mi húsz évünk mérlege. Ez a Gyurcsány-Orbán korszak mérlege. De van valami, amit nem vettek el tőlünk. A magyar szív. Bármennyire is próbálnak végletesen megosztani, nem fog menni. Hiába keverik a legsűrűbb mérget, hiába csepegtetik a fülünkbe.

A magyar soha nem fél – hanem egész. A lepel lehullt, a szemre rakott hályog eltűnt. Egy ország látja már, mit jelent a folyamatos gyűlöletkeltés és uszítás. Hatvanpuszta kordonok mögött dáridózó és reszkető lakója nem érti, miért nem működik már az áfium, amit olyan régóta kever. Miért nem tudja újra és újra egymásnak ugrasztani a magyarokat.

Mert a magyar soha nem fél – hanem egész! Mára a varázslat elmúlt. A varázsló meztelen. A szegény, faluszéli legény már nem legény, nem is falusi, és nem is szegény. Mára az ország – és talán Európa – leggazdagabb embere lett. Földesúr. Yachtkapitány. Aki a szomszédba és focimeccsre is milliárdos magánrepülővel megy. Ahogy az egész családja.

Ő a gyűlölet vámszedője.

Húszezer milliárd forintot vett el tőlünk. 2 millió forintot minden magyartól. Húszezer milliárd forinttal lettünk szegényebbek miatta. Mert azt gondolja, ez neki jár. Mert inkább legyen nála és a családjánál a mi pénzünk, mint kórházakban, iskolákban, szigetelt házakban, gyors vonatokban, egy működő országban. Úgy gondolja, hogy inkább legyen pálmaházban, zebrákban, yachtokban, repülőkben, offshore számlákon – mint a magyarok zsebében.

Ma itt Kötcsén, nem messze Balatonőszödtöl ki kell mondanunk: vége. Vége ennek a húsz évnek. Vége a hazugság, a cinizmus és a közpénztolvajok korszakának.

Új fejezetet nyitunk. Egy fejezetet, amelynek a címe: Működő ország.

Barátaim!

Idén harmincöt éve, hogy kiharcoltuk a rendszerváltást. Azt hittük, teljes szabadságot nyerünk. De a választások önmagukban nem jelentettek szabad életet. Bezártak minket egy körhintába. Egyik oldalon hazugság, a másikon cinizmus. Egyik évben Őszöd, másik évben Kötcse. És a magyar emberek csak álltak tehetetlenül, nézték, hogy mindig ugyanazok az arcok jönnek a szavazataikért. De mára a magyarok többsége megértette: valójában mindig ellenünk, sosem értünk dolgoztak.

De most, barátaim, eljött a pillanat. A történelem egyszerre kinyitotta előttünk az ajtót. Most kaptunk egy utolsó esélyt, hogy visszaadjuk az országot a polgárainak, hazahozzuk a fiataljainkat, és a jövő fényében éljünk, ne a múlt árnyaiban.

Ha most nem állunk ki magunkért, a gyerekeinkért és az unokáinkért, akkor újabb nemzedékek fognak elmenni, akkor tényleg kiürül a magyar vidék, akkor tényleg a teljes demográfiai összeomlás jön.

De ha most felállunk, megfogjuk egymás kezét és összekapaszkodunk, akkor a magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez.

2026 nem csak egy választás lesz. 2026 egy utolsó, óriási esély lesz és a működő ország születésének éve is egyben.

Barátaim! Most kezdődik a végjáték, a gátfutásba oltott maraton befutója. Minden maraton befutója nehéz. Még egyenlő feltételek és fair versenytársak esetén is. És tudjuk, hogy itt nem erről lesz szó. Tudjuk, hogy sokszor fájni fog, hogy brutális lesz. Tudjuk, hogy a török császár és a janicsárjai mindent be fognak vetni a hatalmuk és a lopott szajré megtartása érdekében.

Soha nem látott hazugságokat fognak ránk zúdítani. Mindenkiből ellenséget próbálnak majd gyártani. Minden módon igyekeznek majd lejáratni, félelmet kelteni és zsarolni. A teljes hatalmi elitet, oligarchástúl, propagandástúl csatasorba állítja majd a török császár. Nekünk nincsenek zsoldosaink, nincsenek milliárdjaink, nincsen propagandánk, nincs hatalmi gépezetünk, nincsenek szatellit pártjaink. A fogadóirodákban nem ránk fogadnának.

És mégis győzni fogunk. Innen, a somogyi dombok közül üzenjük, ezt a választást a Tisza meg fogja nyerni, nem kicsit, hanem nagyon. Ma hivatalosan is elindítjuk a 2026-os választás kampányát.

Miközben a hatalmon lévők százmilliárdokat költenek erre, mi más utat választunk. Nekik milliárdjaik vannak, mi csak egymásra számíthatunk. Nem a pénzre építünk, hanem rátok. Nem központi irányításra, hanem a közösségünkre. A több, mint 2200 Tisza-sziget majd 50 ezer tagjára.

Ahogy korábban ígértük, létrehoztunk egy eddig nem látott rendszert és a Tisza Világ applikációt. Magyarországnak nem újabb szlogenekre van szüksége, hanem cselekvésre. Valódi, helyi, bátor, alulról szerveződő, reményteli cselekvésre. Ebben az országban, ahol eddig mindent felülről döntöttek el, a Tisza Világ lehetőséget ad arra, hogy a változás alulról történjen meg. A helyi közösségek – a Szigetek – szervezhetnek, cselekedhetnek, építkezhetnek. Bárki csatlakozhat. Egy ötletből, egy kis szikrából a Tisza Világnak köszönhetően mostantól akár országos megmozdulás is lehet.

Minden egyes lépés számít. Minden hang fontos. Ez több mint egy applikáció – ez maga a mozgalmunk struktúrája. Egy tér, ami összeköt bennünket, felkészít, aktivizál és megvéd. A Tisza Világ a válaszunk egy elhasználódott, poros rendszerre, ahol kiskirályok uralkodnak az embereken. Ezzel szemben mi egy olyan Magyarországot építünk, ahol a tisztességes állampolgárok teret és lehetőséget kapnak – hogy tehessenek a közösségért, a településükért és a hazájukért.

Ez az eszköz a demokrácia újjáépítésére jött létre. Itt ti magatok is létrehozhattok majd eseményeket, kihívásokat és aktivizálhatjátok a saját szigeteiteket, de akár az egész országot is. Egy hely, ami összeköt, ahol újra lehet hinni – egymásban, a közösség erejében és Magyarország jövőjében.

A Tisza Világ hivatalos bemutatójára szerda reggel kerül sor, amikor részletesen bemutatjuk majd, hogyan segíti ez az eszköz a rendszerváltás közös ügyét. Légy te a szikra. Légy te a híd. Légy te a változás! Csatlakozz te is szerdától a Tisza Világhoz.

Hogy mi kell még a győzelemhez? Mi kell a működő Magyarországhoz?

Hit, összetartás, remény, őszinteség, hazaszeretet és tiszta szívű, hazájukat szerető, önzetlen emberek.

Nem digitális harcosok. Nem avatárok. Nem algoritmusok. Nem ötdimenziós politizálás. Hanem hús-vér emberek. Két lábon járó, becsületes magyar emberek. Olyanok, mint ti. Akik ingyen, önkéntes alapon elviszitek kettő, majd 3, majd 4 millió példányban a legkisebb településekre is, a falu végi kis házba is a Tiszta Hang című újságunkat, benne a valósággal, a működő, emberséges ország üzenetével.

Olyan emberek kellenek, akik bekopogtatnak a legutolsó zsákfalu utolsó házába is és meghallgatják azokat a honfitársainkat is, akikről a hatalmi elit már évtizedek óta lemondott, akiknek egy kis figyelem is az életet magát jelenti. Olyanok kellenek, akik pultoznak a főtéren, vagy a kocsma mellet, akkor is, ha esik, akkor is ha fúj, akkor is ha fáradtak.

Akik felhívják azt az ismerőst, akivel tíz éve nem beszéltek. Akik ott lesznek a választás napján, és megszámolják a szavazatokat. Köszönjük, hogy korábbi felhívásunkra erre az egyetlen feladatra is több, mint 20 ezren jelentkeztetek 72 óra alatt. Egy lájk a facebookon nem váltja ki a kézfogást. A szabadság és egy működő ország nem kattintásokban születik, hanem valódi lépésekben.

És mi közösen megtesszük ezeket a lépéseket. Ha kell, az utolsó métereken egymást bíztatva, egymást felsegítve, egymást támogatva fogjuk jövő áprilisban átszakítani győztesen a célszalagot. Nézzetek körül, nézzetek egymásra. Mennyien vagyunk itt kordonok nélkül, a szabad ég alatt, miközben a rettegő hatalom, kordonok és TEK-esek mögé bújva dáridózik a süllyedő Titanicon és közben fenyeget és lehazudja a csillagokat is az égről.

Nézzetek körül! Az utóbbi másfél évben Magyarországon egy soha nem látott civil és politikai aktivitás jött létre, soha semelyik politikai közösség nem tartott ennyi rendezvényt, nem végzett ennyi önkéntes munkát, mint mi ez alatt a másfél év alatt. Soha ennyi ember nem jött ki kistelepüléseken. Nagyon messzire jutottunk közösen. Korábban elképzelhetetlennek gondolt magasságba. Mert mi mind tudjuk, hogy a szabadságért menni kell, dolgozni kell, küzdeni kell.

Fáradtak vagytok néha? Gondolom igen. Én is. Ma van a 80 nap alatt Magyarország körüli országjárás 40. napja. Féltáv. Mi nem jacthoztunk, nem magánrepülőztünk, nem luxiztunk, mint a Török császár és az oligarchái. Ismerjük a verssort: ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj.

Mi egész nyáron a csodálatos hazánkat jártuk, sokszor gyalog. És persze dolgoztunk, dolgoztunk és dolgoztunk. Mi nem győzelmi terveken fantáziálunk lopott hajókon, repülőkön, vagy uradalmi birtokokon. Mi nem ezt tesszük. És ha fáradtak vagyunk, az jóleső fáradtság. És ha belenézünk a gyerekeink, az unokáink szemébe, már el is illan ez a fáradtság.

Higgyétek el, minden lépést, minden téglát, minden szót, minden biztatást, minden ölelést meg fog hálálni a hazánk!

Képzeljétek el azt a pillanatot, amikor a választás másnapján reggel felébredünk. És fellélegzik az ország. Azt érezzük majd, hogy levegőt kaptunk. Nem kell félni sem a hazugságoktól, sem a gyűlöletkeltéstől. De higgyétek el: nem elég legyőzni a hatalmat. Utána jön az igazi kihívás. Működő, emberséges országot építeni.

Hazánk ma súlyos és összetett válságban van. Egy olyan válságban, amely nemcsak a gazdaságot, hanem a társadalom lelkét is megterheli. Válságban van a megélhetés, válságban a közbizalom, válságban a demokrácia. És ami talán a legfájóbb: válságban van a magyar emberek reménye. Egy ilyen helyzetből egyetlen kiút vezet: ha szövetségre lépünk egymással. Ha félretesszük a mesterséges megosztottságot, amelyet az elmúlt évek politikája ránk erőltetett, és képesek vagyunk újra közösségként gondolni magunkra. Együtt kell felszámolnunk a válság legfőbb okát: a jelenlegi hatalom önkényét és uralmát.

De nem elég nemet mondani a múltra. Igeneket is kell mondanunk a jövőre. A kérdés az: milyen Magyarországot akarunk építeni? Mi egy olyan országot képzelünk el, amelyről a tisztaság, a rendezettség, a stabilitás, a sikeres gazdaság és a demokrácia jut eszünkbe. És ez nem puszta álmodozás. Ez terv. Ez program. Ez egy közös küldetés.

A Működő Magyarország négy pillérre épül.

Az első pillér: gazdag és sikeres ország.

Egy olyan ország, ahol a tisztességes munkának tisztességes bére van. Ahol a nyugdíj nem a létminimum alatti vegetálást, hanem méltó megélhetést biztosít. Ahol a gazdaság nem néhány oligarcha játékszere, hanem minden magyar gyarapodásának alapja. A jövő Magyarországa tudásalapú, versenyképes gazdaságot épít. Nem összeszerelő-üzemekkel és környezetromboló gyárakkal, hanem magyarokat foglalkoztató innovációs központokkal. Nem rövidtávú mutatványokkal, hanem hosszútávú értékteremtéssel. Egy olyan országot képzelünk el, ahol a magyar vállalkozások megerősödnek, nemzetközi szinten is terjeszkedhetnek. Ahol az állam nem kisajátítja a piacot, hanem tisztességes kereteket biztosít számára. Ahol a közpénz nem magánzsebekbe vándorol, hanem a közjó szolgálatába áll. Ez a gazdag és sikeres ország nem kevesebbet jelent, mint hogy Magyarország végre kikerül az európai sereghajtók közül, és a régió éllovasa lesz.

A második pillér: békés és rendezett ország.

Mert minden ember legalapvetőbb igénye a biztonság. Fizikai, jogi és gazdasági biztonság. A jövő Magyarországa stabil, kiszámítható, békés ország lesz. Olyan hely, ahol nem kell tartani háborútól, bizonytalanságtól, ahol nem kell félni a holnaptól. Hazánk újra aktív, hiteles tagja lesz az Európai Uniónak és a NATO-nak. Nem bot a küllők között, hanem megbecsült, konstruktív szövetséges. Nem dörgölődzünk háborús bűnösökhöz és diktátorokhoz, hanem a béke és az együttműködés oldalán állunk. A jövő Magyarországa olyan hely, ahol a rendvédelem és az igazságszolgáltatás politikai befolyástól mentesen dolgozik. Ahol a törvény mindenkire egyformán vonatkozik. Ahol a közszolgáltatások kiszámíthatóak, megbízhatóak, és valóban az emberek életét könnyítik meg. Mert béke és rend nélkül nincs jövő, nincs fejlődés, nincs bizalom.

A harmadik pillér: tiszta és haladó ország.

Egy olyan Magyarország, amely tiszta levegőt, tiszta vizet és tiszta közéletet hagy gyermekeire. Ahol a környezetünket nem romboljuk, hanem óvjuk. Ahol a természeti erőforrásokat bölcsen és felelősen használjuk. Ahol a szemetelés és a környezetpusztítás nem elnézett hiba, hanem szigorúan büntetett cselekedet. A jövő Magyarországa a fenntarthatóság és a jövőállóság országa lesz. Ahol az energiahatékonyság és a tiszta technológia nem luxus, hanem természetes alapelv.

De a tisztaság nemcsak a környezetre vonatkozik. A közélet tisztasága ugyanolyan fontos. A jövő Magyarországán nem lesznek közpénzből fenntartott hazug propagandagépezetek. Nem lesz korrupcióval átitatott rendszer. A közmédia hiteles lesz, a közpénz útja átlátható. Ez a tisztaság adja meg az alapot egy haladó, innovatív, tudásalapú nemzetnek, amely képes a 21. század kihívásait nem elszenvedni, hanem alakítani.

A negyedik pillér: szabad és boldog ország.

Mert végső soron minden politikának egy célja van: az ember boldogsága. A jövő Magyarországa olyan hely, ahol az egészségügyi és szociális ellátórendszerek valóban az embereket szolgálják. Ahol a megelőzés, a gondoskodás és az emberi méltóság az alap. A jövő Magyarországa olyan ország, ahol az oktatás a 21. század kihívásaira készít fel. Ahol nem elvándorlásra kényszerítjük a fiatalokat, hanem itthon kínálunk számukra jövőt. Ahol a tudás érték, a tehetség lehetőség, a közösség pedig megtartó erő. A jövő Magyarországa olyan hely, ahol a demokrácia nem csak papíron létezik, hanem a mindennapok gyakorlata. Ahol a döntések átláthatóak, részvételiségre épülnek, és valóban az emberek érdekeit szolgálják.

És végül: a jövő Magyarországa olyan ország, ahol minden magyar – határon innen és túl – otthonra talál. Mert a nemzet egysége nem politikai szólam, hanem közös felelősség. Gazdag és sikeres ország. Békés és rendezett ország. Tiszta és haladó ország. Szabad és boldog ország.

Ez a Működő Magyarország négy pillére. Ez az az út, amely elvezet minket a válságból egy új korszakba.

Barátaim, ez a küldetés nem kevesebb, mint egy új Magyarország felépítése. Egy országé, amelyért nemcsak dolgozni, hanem élni is érdemes. Egy országé, amelyben újra érezzük: jó magyarnak lenni. Békét fogunk teremteni magyar és magyar, gyermekek és nagyszüleik, barátok, testvérek és munkatársak között.

De ez nem jelenti azt, hogy elfelejtjük mindazt a bűnt és igazságtalanságot, amit velünk és a hazánkkal tettek. Nem tudjuk letenni a működő ország alapjait, ha futni hagyjuk azokat, akik ellopták az elmúlt évtizedeinket és a gyerekeink, unokáink jövőjét, vagy épp a mi jelenünket. Ezért is hozzuk létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Ezért adjuk vissza a nyomozó hatóságok és az igazságszolgáltatás függetlenségét, ezért indulnak majd 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatok.

Akik ellopták a nemzeti javainkat, nem úszhatják meg. Nem leszünk többé következmények nélküli ország. És igen, ahhoz hogy végre működő és emberséges országot építhessünk, csökkentenünk kell az adókat. Orbán Viktorék majd 60 adónemet vezettek be vagy emeltek meg, rengeteg adókedvezményt eltöröltek, vagy éppen ellehetetlenítették a KATÁ-sok százereit. A Tisza ezzel szemben az adócsökkentések kormánya lesz.

Ahogy Kármán András elmondta, a legkevesebbet keresőknek 9%-ra csökkentjük a személyi jövedelemadóját, míg a legmagasabb kulcs marad 15%. Emellett az egészséges élelmiszer és a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra, a vényköteles gyógyszerek áfáját 0%-ra csökkentjük. Ez minden nyugdíjas pénztárcájában érezhető lesz. Ez minden család asztalán érezhető lesz. Ez minden falusi ház fűtésében érezhető lesz.

Ezen kívül azonnal megduplázzuk a családi pótlékot és a nyugdíjasoknak évi 200 ezer forintos SZÉP-kártyát adunk, hogy utazhassanak, gyógyulhassanak, pihenhessenek. És elindítjuk az augusztus 20-án bejelentett Szent István Programot is, amelynek egyik fontos pontja, hogy 10 kistelepülésenként plusz 1 milliárd forintot adunk a településeknek. Ők helyben dönthetik majd el, hogy ezt a forrást mire használják fel: iskolára, óvodára, közösségi térre, útra, orvosi rendelőre. Ez a működő ország alapja: hogy a legkisebb település se maradjon ki.

És ahogy tudjátok, a Tisza-kormány lesz az, amely hazahozza az Európai Uniós forrásokat és újra fejlődő pályára helyezi a hazánkat. Kedves Barátaim, mi ki merjük mondani: az ország fejlődésének és biztonságának alapja a szövetségesi rendszerünk megerősítése. Vállaljuk és kimondjuk, hogy a helyünk az Európai Unió és a NATO kötelékében van.

A Tiszával minden magyar nyer – kivéve azokat a milliárdosokat, akik az elmúlt évtizedekben ellopták az ország vagyonát. Nekik vagyonadót kell fizetniük és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi hivatal vendégszeretetét élvezhetik majd.

Mert igazság nélkül nincs szabadság. Mert felelősség nélkül nincs jövő. Mert adócsökkentés nélkül nincs működő ország.

Barátaim! Őszöd és Kötcse húsz évet szimbolizál, ezt a két évtizedet most magunk mögött hagyjuk. Ez volt a múlt. A magyar nép alig több mint 200 nap múlva lapoz egyet a történelemkönyvben és új fejezetet kezdünk el írni. A jövő rólunk szól. Rólunk, emberekről. A gyerekeinkről és unokáinkról. Rólunk, családokról. Egy igazságosabb, békésebb és szabadabb hazáról.

És mi lesz az új fejezet címe? Két szó: Működő ország. Egy ország, ahol a munka tisztességes megélhetést ad.

Egy ország, ahol a fiatal itthon képzeli el a jövőjét. Egy ország, ahol a nyugdíjast nem megalázzák, hanem megbecsülik. Egy ország, ahol az adó nem teher, hanem méltányos mértékű, vállalható és igazságos hozzájárulás a közös életünkhöz. Egy ország, ahol az állam vezetői nem urak, hanem szolgák. Ez a működő ország ígérete. És ezt az ígéretet be fogjuk tartani.

Barátaim! A szabadság nem ajándék. A szabadság mi magunk vagyunk. És akkor fogjuk a legjobban kiélvezni, ha előtte kőkeményen megdolgozunk érte. Olyan küzdelembe megyünk, amelyben náluk van a pénz, a hatalom, a gátlástalanság és nekünk nincs másunk, mint a szívünk, az akaratunk és a közösségünk.

A következő hónapokra csak három dolgot tudok ígérni. Munkát, munkát és munkát. És persze hazaszeretet. Közösen megdolgozunk a szabadságért. Megdolgozunk a becsületért. Megdolgozunk a működő országért. Egy olyan hazáért, ahol az ember van a középpontban, ahol a hazaszeretet nem csak azt jelenti, hogy szeretjük a hazánkat, hanem, hogy a hazánk viszont szeret minket. Életünk küzdelme előtt állunk. És győzni csak együtt tudunk. Ezért, ahogy már oly’ sokszor megtettük, kérlek fogjátok meg egymás kezét, emeljük a magasba és mondjátok velem:

Lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat és építünk egy új, békés, emberséges és működő Magyarországot. Nincs más út, csak előre! Zászlókat a magasba, fel, győzelemre!

A haza minden előtt.