Mi az a generatív MI, és mennyire írják felül a veszélyei az előnyeit?

admin Dienes Gábriel
2025. 08. 30. 15:02
A generatív mesterséges intelligencia mára elkerülhetetlenül az életünk részévé vált. A generatív MI-modellek az emberi kreativitást tükrözve beszélgetnek velünk, kognitív feladatokat végeznek el, vagy pillanatok alatt legyártanak virális mémeket a kérésünkre. Az MI azonban számos komoly veszélyt is rászabadított az emberiségre – a működtetésével együtt járó energiazabálástól a társadalmak ipari méretű manipulálásán át a munka fogalmának megváltoztatásáig.

A mesterséges intelligencia (MI) egyre inkább a hétköznapi életünk részévé vált 2020-tól kezdve. Az MI

  • személyre szabja számunkra az internetezést;
  • az általa generált tartalmak elárasztották a közösségi médiát;
  • egyre több munkahelyen használjuk a feladataink hatékonyabb elvégzéséhez;
  • sokan pedig a személyes problémáikat is chatbotokkal beszélik ki.

Mindezeken túl a Nemzeti Ellenállás Mozgalom – egy fideszes üzeneteket terjesztő szervezet – révén a magyar politikában is beköszöntött a mesterségesen generált lejáratóvideók korszaka.

Azóta, hogy a San Francisco-i OpenAI cég 2022 novemberében nyilvánosan elérhetővé tette a ChatGPT nevű chatbotját, a széles körben egyszerűen és gyorsan, különböző célokra használható, generatív MI alapú alkalmazások valósággal letarolták a világot. Az azzal kapcsolatos félelmek mára alább hagytak, hogy az MI az egyik pillanatról a másikra gyökeresen megváltoztatja az életünket, ám ahogy a fenti példák is mutatják, számos területen már mostanra beépült a hétköznapjainkba. Ezzel a technológia a választók tömeges megtévesztésétől a munka jelentésének újrafogalmazásán át az alkotói jogaink feletti rendelkezés elvesztéséig hatalmas veszélyeket szabadított rá az emberiségre.

De mire jó a generatív mesterséges intelligencia?

