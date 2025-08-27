Mellár Tamás: Karácsonyék mintha azt hinnék, miattuk ment ki 300 ezer ember a Pride-ra, ezért kacérkodik a Párbeszéd azzal, hogy indul a választáson

A győzteskompenzációt emlegette egyik legfőbb érvként a visszalépése mellett Mellár Tamás, aki a 2022-es országgyűlési választáson az ellenzék színeiben nyert Pécsen és lett parlamenti képviselő, jövőre viszont nem indul újra a mandátumért.

A Népszavának adott interjújában azt ecsetelte, hogy körzetében akkor sem nyerne a Fidesz, ha hárman is elindulnának (ő, a fideszes és a tiszás jelölt), a Medián vonatkozó mérése ugyanakkor nem az ő győzelmét valószínűsíti. Nem emiatt döntött ugyanakkor a visszalépés mellett.

Ha hármas versenyben indulunk, akkor a tiszás jelölt 40 százalék körüli eredménnyel húzná be a körzetet, én 28–30 százalékot tudnék hozni, a fideszes pedig ekkor is csak 26–27 százalékot kapna […], de az ellenzéki szavazatok megoszlanának köztem és a tiszás aspiráns között. És a választási rendszer győzteskompenzációja miatt fontos, hogy minél nagyobb arányban tudjon nyerni a Tisza, ha már Pécsen is nekik van erre a legnagyobb esélyük

– fogalmazott Mellár, aki annak ellenére döntött így, hogy nem ismeri a helyi tiszás erőket, nem tudja, ki lesz majd a jelöltjük, Magyar Péterrel sem beszélt. De úgy gondolja, nagyjából úgy áll, hogy „egy palack víz is nyerne a Fidesz ellen tiszás logóval”.

Mellár állítja, akkor sem fogja bánni, hogy visszalépett, ha esetleg így is nyer a Fidesz 2026-ban, mert legalább megpróbálták. Ezen a ponton biztatta a példája követésére azokat az ellenzéki pártokat, amelyek idáig nem adták semmi jelét annak, hogy ne indulnának el jövőre.

Kívánatos lenne, hogy a szocialisták, a Párbeszéd és a DK is magukba szálljanak, szerintem ők is jobban éreznék magukat, ha ezt végre belátnák

– fogalmazott a képviselő, aki az országgyűlésben a Párbeszéd frakciójában ül. Arról nincsenek információi, hogy a párt miként áll most az induláshoz, szerinte hezitálnak, de aggályai így is vannak:

Nekem kicsit úgy tűnik, mintha a Pride után Karácsony Gergelyék azt hinnék, hogy az a 2–300 ezer miattuk ment ki az utcára, ami egyáltalán nem igaz. Emiatt szerintem kacérkodnak a gondolattal, hogy elinduljanak, de én ezt reménytelennek gondolom

– nyomatékosított.

A „régi ellenzék” teljes ignorálásával ezzel együtt nem ért egyet, szerinte Magyar Péter okosan tenné, ha két-három hónappal a választások előtt felvenne a listájára hat-nyolc „olyan figurát, aki nem az avittos óellenzékhez tartozik”, cserébe, ha ők egyéniben visszalépnek vagy tiszás színekben indulnak. Kérdésre, hogy konkrétan kikre gondol, kiket tart erre alkalmasnak a következő politikusokat sorolta fel:

Hadházy Ákos, Szabó Szabolcs, Kunhalmi Ágnes, Szabó Sándor, Tordai Bence.

„Nincsenek is olyan sokan” – tette hozzá.