Tiktokozó fizikus és koraszülöttmentő önkéntes is van a Nők Lapja Példakép díjazottjai között

Kedden este harmadik alkalommal adták át a Nők Lapja Példakép Díj elismeréseit, a szakmai zsűri tagjai mellett a magazin olvasóinak is jutott kategóriánként egy-egy szavazati lehetőség. Az este háziasszonya ismét Jakupcsek Gabriella volt, a zsűriben pedig többek között Székely Kriszta, a Katona József Színház igazgatója, dr. Bollobás Enikő irodalomtörténész, az MTA rendes tagja, dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár, a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi tanácsadója, Erős Antónia műsorvezető és Nyáry Krisztián író foglalt helyet.
Öt kategóriában osztottak díjakat:
- az egészségügy kategória nyertese Gyöngy-Murányi Zsuzsanna koraszülöttmentő önkéntes.
- A közösségszervezés kategóriát Barát Hella, az Örökbe fogadok egy ovit! mozgalom alapítója nyerte.
- A kultúra kategória nyertese Fabényi Réka, zenekarvezető, zenepedagógus, énektanár, a Zene Mindenkié Egyesület művészeti vezetője, aki csaknem ötven éve foglalkozik egészséges és értelmi sérült gyerekek zenei fejlesztésével.
- Az oktatás kategóriában dr. Baritz Sarolta Laura OP közgazdász és domonkos szerzetes vihette haza a díjat, aki a Sapientia és a Corvinus Egyetem oktatójaként az emberközpontú gazdaság szemléletét adja tovább hallgatóinak.
- Az innováció kategória nyertese Molnár Janka Sára fizikus, aki TikTok-csatornáján több mint százezres követőtáborának mutat be hétköznapi kísérleteket és izgalmas tudományos megoldásokat.