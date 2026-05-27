Tiktokozó fizikus és koraszülöttmentő önkéntes is van a Nők Lapja Példakép díjazottjai között

Jakupcsek Gabriella, az est háziasszonya
2026. 05. 27. 12:26
Az est háziasszonya Jakupcsek Gabriella volt.

Kedden este harmadik alkalommal adták át a Nők Lapja Példakép Díj elismeréseit, a szakmai zsűri tagjai mellett a magazin olvasóinak is jutott kategóriánként egy-egy szavazati lehetőség. Az este háziasszonya ismét Jakupcsek Gabriella volt, a zsűriben pedig többek között Székely Kriszta, a Katona József Színház igazgatója, dr. Bollobás Enikő irodalomtörténész, az MTA rendes tagja, dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár, a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi tanácsadója, Erős Antónia műsorvezető és Nyáry Krisztián író foglalt helyet.

Öt kategóriában osztottak díjakat:

  • az egészségügy kategória nyertese Gyöngy-Murányi Zsuzsanna koraszülöttmentő önkéntes.
  • A közösségszervezés kategóriát Barát Hella, az Örökbe fogadok egy ovit! mozgalom alapítója nyerte.
  • A kultúra kategória nyertese Fabényi Réka, zenekarvezető, zenepedagógus, énektanár, a Zene Mindenkié Egyesület művészeti vezetője, aki csaknem ötven éve foglalkozik egészséges és értelmi sérült gyerekek zenei fejlesztésével.
  • Az oktatás kategóriában dr. Baritz Sarolta Laura OP közgazdász és domonkos szerzetes vihette haza a díjat, aki a Sapientia és a Corvinus Egyetem oktatójaként az emberközpontú gazdaság szemléletét adja tovább hallgatóinak.
  • Az innováció kategória nyertese Molnár Janka Sára fizikus, aki TikTok-csatornáján több mint százezres követőtáborának mutat be hétköznapi kísérleteket és izgalmas tudományos megoldásokat.
