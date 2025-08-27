Lecseréli a jegykiadó automatáit a BKK

Hamarosan teljesen megújul a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatáinak hálózata, miután a cég lefolytatta a szükséges közbeszerzési eljárást, a Fővárosi Közgyűlés pedig biztosította a munkához szükséges forrást, így a folyamat még az idén megkezdődhet – tájékoztatta a BKK az MTI-t.

Mint írják, az elmúlt időszakban érezhetően növekedtek a BKK jegy- és bérletkiadó automatáinál tapasztalt technikai problémák, ami egyértelműen jelzi, hogy elengedhetetlen a több mint tíz éve működő géppark felújítása. A közlemény szerint a hibák többsége a nyomtatóegységeknél jelentkezik, amelyek különösen érzékenyek az időjárásra, mert a csapadékos, párás időben vagy nagy hőingadozáskor a papír könnyebben elakad, emiatt az automaták átmenetileg nem üzemelnek. „Hosszú távon csak az automaták teljes körű korszerűsítése hozhat érdemi megoldást, hiszen a készülékekben nemcsak a nyomtatók, hanem a bankjegy- és érmekezelők, valamint a bankkártyás terminálok cseréje is szükséges” – írták.

A 2025-ben induló projekt során a meglévő automaták felújítása mellett az ígéretek szerint vadonatúj, modern készülékek is érkeznek a legforgalmasabb helyszínekre. A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már most is kipróbálhatók azok a nagy kijelzős automaták, amelyekből 35 darab váltja fel a régi gépeket.

A teljes hálózat felújítása 2026-ban fejeződik be.