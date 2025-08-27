Hajmeresztő ámokfutást rendezett egy autós az Erzsébet hídon

Nem mindennapi ámokfutást rendezett egy autós az Erzsébet hídon. A BP Autósok felvételén jól látszik, hogy a Ford Focus vezetője teljesen figyelmen kívül hagyta a szabályokat és több autóst is közvetlen veszélybe sodort.

Az egyik felvételt beküldő autós úgy fogalmazott a portálnak, hogy: „Szerencsére mindenki megúszta”.

A 4602-es úton, Ócsánál is történt egy rémisztő eset. Egy körforgalomba behajtó sofőr azzal szembesült, hogy szembe jön vele egy másik jármű.

Kedd reggel egy autós minden szabályt megszegve tört össze 12 autót Székesfehérváron. Erről ide kattintva olvashat.