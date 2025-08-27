budapestbűnügyerszébet hídámokfutó
Belföld

Hajmeresztő ámokfutást rendezett egy autós az Erzsébet hídon

admin Kolontár Krisztián
2025. 08. 27. 09:24

Nem mindennapi ámokfutást rendezett egy autós az Erzsébet hídon. A BP Autósok felvételén jól látszik, hogy a Ford Focus vezetője teljesen figyelmen kívül hagyta a szabályokat és több autóst is közvetlen veszélybe sodort.

Az egyik felvételt beküldő autós úgy fogalmazott a portálnak, hogy: „Szerencsére mindenki megúszta”.

A 4602-es úton, Ócsánál is történt egy rémisztő eset. Egy körforgalomba behajtó sofőr azzal szembesült, hogy szembe jön vele egy másik jármű.

Kedd reggel egy autós minden szabályt megszegve tört össze 12 autót Székesfehérváron. Erről ide kattintva olvashat.

Kapcsolódó
Videón, ahogy egy teherautós durván leszorítja az elé besorolni akaró autót az M0-áson
Örökre eltiltanák a vezetéstől a közúti veszélyeztetés bűntettével vádolt sofőrt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
10 hónap alatt negyven kilót fogyott Nagyházi Lőrinc
Tragédiával végződött egy tejfakasztó buli Akasztón, három évet kértek az elkövetőre
Majka: Nem esnék kétségbe, ha többet nem hagynának fellépni
Otthon Start: a máris tapasztalható drágulás könnyen felemésztheti a program minden előnyét
450 napja nem tesz eleget törvényi kötelezettségének Lázár János korábbi cége, de nem látszik, hogy a NAV fellépne ellene
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik