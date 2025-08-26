bűnügykamionközúti veszélyeztetésm0-ás autóút
Videón, ahogy egy teherautós durván leszorítja az elé besorolni akaró autót az M0-áson

2025. 08. 26. 09:13
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki leszorított a teherautójával egy elé besorolni akaró személygépkocsit az M0-ás autóúton.

Jagusztin Tamás, a Pest Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a terhelt tavaly júliusban az M0 autóút Törökbálinthoz tartozó szakaszán közlekedett egy teherautóval és hozzá kapcsolt pótkocsival. Haladása során észlelte, hogy egy kocsi fel szeretne hajtani az autóútra.

Az elkövető – noha a személygépkocsi sebessége nem volt lassabb, mint az adott útszakaszra a tehergépkocsik számára engedélyezett sebesség – nem kívánta elősegíteni a besorolást.

A férfi a teherautója fényszóróját villogtatva veszélyesen megközelítette a személyautót a párhuzamos sávban, hogy így próbálja gyorsabb haladásra ösztönözni. Miután ezzel nem érte el a célját, az elkövető jobbra rántotta a járműszerelvénye kormányát, ezzel arra kényszerítve az autóst, hogy az ütközés elől ő is jobbra térjen ki a leállósávra hajtva. A baleset elkerülése kizárólag a személyautót vezető kitérő manőverének volt köszönhető

– közölte az ügyész.

Az eljárás során azt is megállapították, hogy az elkövető közlekedéspszichológiai szempontból alkalmatlan a közúti járművezetésre. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kért a közúti veszélyeztetés bűntettével vádolt teherautósra azzal, hogy végleg tiltsák el a közúti járművezetéstől.

