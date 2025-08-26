Rálőttek egy képviselő kutyájára Arlón

„Az udvaromon lőtték le a kutyámat Arlón. Nem az erdőben, nem vadat űzve, hanem a kerítésemen belül, a házamnál. Egy vadász sörétes fegyverrel rálőtt. Ez nem véletlen baleset volt. Ez állatkínzás és jogszerűtlen fegyverhasználat lakott területen” – számolt be a közösségi oldalán a település önkormányzati képviselője, Bari Gergely. A Blikk cikke szerint a négyéves amerikai buldog jelenleg antibiotikumos kezelést kap, de nagyon gyengélkedik.

A lapnak Varga Rudolf, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta: a bejelentés óta az Ózdi Rendőrkapitányság vizsgálja az eset körülményeit.