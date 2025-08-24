Lerántott a villamosról egy 72 éves nőt

A nyomozást azért rendelték el, mert július végén megtámadtak egy 72 éves asszonyt a Mester utcai 4-es és 6-os villamosmegállóban. Egy fiatal nő látható ok nélkül belekötött, majd megütötte és a táskájánál fogva lerántotta a villamosról. Az asszony a földre esett, súlyosan megsérült.

A rendőrség honlapján azt írják, hogy az elkövető elmenekült, de a ferencvárosi nyomozók azonosították. Elrendelték K. Ramóna körözését.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Főosztályának rendőrei szombat éjjel a 4-es és 6-os villamos vonalán tartottak ellenőrzést, és néhány megállóra a támadás helyszínétől, a VIII. kerületben igazoltatták a 21 éves nőt. Elfogását követően súlyos testi sértés bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. K. Ramóna beismerő vallomást tett.