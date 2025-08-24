bűnügysúlyos testi sértésmester utca
Belföld

Lerántott a villamosról egy 72 éves nőt

Einspach Brúnó / 24.hu
admin Farkas György
2025. 08. 24. 10:00
Einspach Brúnó / 24.hu
Súlyos testi sértéssel gyanúsítják a 21 éves nőt.

A nyomozást azért rendelték el, mert július végén megtámadtak egy 72 éves asszonyt a Mester utcai 4-es és 6-os villamosmegállóban. Egy fiatal nő látható ok nélkül belekötött, majd megütötte és a táskájánál fogva lerántotta a villamosról. Az asszony a földre esett, súlyosan megsérült.

A rendőrség honlapján azt írják, hogy az elkövető elmenekült, de a ferencvárosi nyomozók azonosították. Elrendelték K. Ramóna körözését.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Főosztályának rendőrei szombat éjjel a 4-es és 6-os villamos vonalán tartottak ellenőrzést, és néhány megállóra a támadás helyszínétől, a VIII. kerületben igazoltatták a 21 éves nőt. Elfogását követően súlyos testi sértés bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. K. Ramóna beismerő vallomást tett.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vérfagyasztó képsorok: kicsin múlt, hogy a pályáról kivágódó motor nem találta el az operatőrt a Balaton Parkban
Hell Boxing Kings: Istenes Bence legyőzte Varga Viktort
ByeAlex: Ideje megalapítanom a Nemzeti Macskapártot
RTL Híradó: havi 13 milliárdos veszteséget okoz a kereskedőknek az árrésstop
Rabszolgamunka vagy ingyen nyaralás? Az önkéntes munkák előnyei és buktatói
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik