Kigyulladt a Citadella InterCity mozdonya

2025. 08. 22. 14:17
Tűz keletkezett egy személyvonat villanymozdonyának motorterében pénteken a Veszprém vármegyei Dabroncon – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A keszthelyi hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kiérkezésekor már csak füstölés volt tapasztalható, amelyet az egységek porral oltóval szüntettek meg.

A vonaton mintegy harmincan utaztak, az információk szerint ők mentesítő járattal folytatják útjukat – írták.

A Mávinform az esetről a honlapján azt közölte: az Ajkáról Ljubljanába tartó Citadella InterCity mozdonya Dabronc közelében meghibásodott, elvontatásáig ezen a szakaszon szünetel a vonatközlekedés. Az Ukk-Zalaegerszeg szakaszon pénteken hosszabb eljutási időre kell számítani, Zalabér-Batyk és Ukk között pótlóbuszok közlekednek a Göcsej IC-k helyett.

