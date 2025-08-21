Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. augusztus 21., csütörtök
Friss hírek
- Augusztus 20-ai rendezvény: magasból zuhant le egy férfi, egy kismamának beindult a szülése a tűzijáték után.
- Rakétatámadás érte Munkácsot, többen megsérültek. A város hivatalos oldalán arra kérték a lakosságot, hogy senki ne nyisson ablakot, és az utcára se menjen ki.
- Az olaszok kizáratnák Izraelt a vb-selejtezőből a Gázai övezetben dúló harcok miatt.
- Egy autó letarolta a szalagkorlátot az M1-es autópályán.
- Emberélet kioltására alkalmas fegyverrel lőtték le a dömösi kisgólyát.
- II. kerületi kávézóba ugrott be Kylie Jenner és Timothée Chalamet.
- Polgár Tünde az augusztus 20-ai tűzijátékról: Ez egy komplett kórházfelújítás ára volt.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- Az 59A villamos áramellátási hiba miatt nem közlekedik, a Gazdagréti tér és a Széll Kálmán tér M között pótlóbusszal lehet utazni. A 8E autóbusz igénybevételét ajánljuk.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 36 fok között alakul.
- Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Sámuel
- Hajna
Deviza középárfolyam:
- EUR 393,63
- USD 337,16
- CHF 418,26
- GBP 455,87
+1
Kapcsolódó
