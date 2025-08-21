augusztus 20tűzijátékbudapestomsz
Belföld

Augusztus 20-ai rendezvény: magasból zuhant le egy férfi, egy kismamának beindult a szülése a tűzijáték után

Szajki Bálint / 24.hu
admin Mázsár Tamás
2025. 08. 21. 06:34
Szajki Bálint / 24.hu

Az augusztus 20-ai fővárosi rendezvényeken a mentők 160 embernek nyújtottak segítséget az esti órákig – tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat az MTI-t a rendezvények befejezését követően, csütörtökön hajnalban. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának 51 pontjára települtek. A fővárosi rendezvényeken az esti órákig 160 ember szorult a mentők segítségére, 80 esetben rosszullétek, közel 30 esetben kisebb sérülések miatt volt szükség elsősegélyre. Az ellátottak közül 48 beteget kellett kórházba vinni.

Egy magasból leesett, középkorú férfit például a helyszíni életmentő beavatkozásokat követően kritikus állapotban szállítottak a mentők kórházba, egy kismamánál pedig a tűzijáték után jelentkeztek szülő fájásai, őt szintén kórházba szállították.

