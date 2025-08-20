m1autópályabaleset
Egy autó letarolta a szalagkorlátot az M1-es autópályán, torlódásokra kell számítani

2025. 08. 20. 19:18

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 96-os kilométernél szerdán, emiatt sávzárásra és 4-5 kilométeres torlódásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek – tájékoztatott az Útinform a honlapján.

Azt írták, a baleset egy kiépített fix terelésben történt, és aki teheti, a 94-es kilométernél letérve a Bábolna-Bana útvonalon kerüljön. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt közölte, hogy a személyautó Ács közelében lesodródott az úttestről, „letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát”.

A járműben ketten utaztak, őket a mentők vizsgálják -tették hozzá. Kitértek rá, hogy a műszaki mentést végző ácsi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, a balesethez az ácsi önkéntes tűzoltók is kivonultak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezik.

(MTI)

