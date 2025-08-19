Hiába a tudomány, tovább küzdenek az elismerésért a szkíták

Pócs Alfréd László ismét kezdeményezte, hogy a szkítákat is nyilvánítsák honos nemzetiségnek Magyarországon. A Magyar Közlönyben megjelent a Nemzeti Választási Bizottság határozata, amely ezt 9 igen és 0 nem szavazattal hitelesítette.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a Magyarországon jelenleg elismert 13 honos nemzetiség – bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán – akkor bővülhetne a szkítákkal, ha még legalább ezer magyar választó is annak vallja magát. A döntő szót ugyanakkor Országgyűlés mondja ki, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének (MTA) állásfoglalása alapján.

Pócs Alfréd László kezdeményezését két éve 1371 magyar állampolgár támogatta. Akkor az MTA a magyarországi szkíták elismerését honos népcsoportként elutasította. Az MTA szerint

nem állnak fenn sem a fizikai, sem pedig a törvényes feltételei annak, hogy a több mint két évezrede a történelem színpadáról eltűnt szkítákat (mely megnevezés gyűjtőfogalomként több egykori népcsoport etnikumát, nyelvét és kultúráját öleli fel) ma is élő, saját hagyományait és nyelvét őrző honos nemzetiségként lehessen elismerni Magyarországon.

Az Országgyűlés elfogadta az MTA álláspontját, nem támogatta a szkíták honos népcsoporttá nyilvánítását. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára akkor közölte: először viccnek hitte a beadványt. Szerinte felül kellene vizsgálni a szabályozást, amely szerint az Országgyűlésnek foglalkoznia kell ezer ember honos nemzetiséggé válási törekvésével.

A legutóbbi népszámlálási adatok szerint Magyarországon 2439 ember állította magáról azt, hogy szkíta, és ez a „nemzetiségi, anyanyelvi, családi, baráti közösségben használt” nyelve is.

Ugyanakkor vélhetően továbbra is el nem ismert népcsoportként élnek majd, hiszen vélhetően két év alatt nem változott sem az MTA, sem a törvényhozás álláspontja a kérdésben.

Pócs Alfréd László tavaly a Szkíta Egyesület elnökeként határolódott el azoktól az erőszakos hatalomátvételre készülő szkítáktól, akik ellen néhány hete emeltek vádat. Azt mondta: ők a szkítaságot máshogy képzelik, valamiért harcolnak, nem valami ellen. Hérodotoszt idézte:

a szkíták nem a törvényekben, hanem a szívükben hordják az igazságot.

Pócs Alfréd László a koronavírus-járvány idején vírusszkeptikus orvosként került be a hírekbe, a gyöngyösi kórház elbocsátotta, a Magyar Orvosi Kamara elhatárolódott tőle.