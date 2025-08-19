Elrendelte az önkormányzati intézmények vízhálózatának fertőtlenítését Cser-Palkovics András

Több intézkedést is tett a székesfehérvári önkormányzat az intézmények vízbiztonsága érdekében – jelentette be Cser-Palkovics András azután, hogy egy iskolában felbukkant a székesfehérvári kórház vizében talált baktérium.

A városvezető elrendelte

az önkormányzati intézmények, kiemelten a bölcsődék és óvodák belső vízhálózatának soron kívüli, megelőző fertőtlenítését.

A szúrópróbaszerű, soron kívüli vízminőségtesztet két olyan intézményben, amelyben a nyári zárvatartás okán fennállhat a baktériumnak kedvező „pangó víz”-helyzet.

Az önkormányzati intézmények új technológiával való felszerelésének előkészítését. „Ez megelőzi ennek a baktériumnak a megjelenését és így a közbizalom megingásának lehetőségét is az intézményeink vízminőségében” – írja a polgármester.

Erre a célra azonnali polgármesteri döntéssel átcsoportosított 30 millió forintot, de ezt az összeget szükség esetén emelik.

A rendkívüli fertőtlenítést igyekszünk minél hamarabb elvégezni. A fertőtlenítés ideje alatt a csapvíz nem lesz fogyasztható ezekben az intézményekben. Azon intézmények esetében, ahol a tanév kezdetéig a szakemberek nem végeznek a fertőtlenítéssel és az érintené az intézmények működését, tájékoztatjuk az érintettek róla, és ha csak lehet, megoldjuk a nyitvatartást ásványvizek, ballonos vizek stb. – természetesen ingyenes – biztosításával. Egy-egy fertőtlenítés legfeljebb 1-3 napot vehet igénybe, tehát remélhetőleg nem kell hosszú időszakkal számolni. Az intézményvezetők erről folyamatosan kapnak tájékoztatást, valamint szakmai tanácsadást és felkészítést a témában

– áll Cser-Palkovics bejegyzésében. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Fejérvíz rendszeres mérései és tájékoztatása szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem érintettek a baktérium által, tehát: „a Kórház és az Árpád kollégium problémája nem függ össze”.

Magyar Péter múlt csütörtökön járt a székesfehérvári kórházban, ahol több kismama is arra panaszkodott, hogy vajúdás közben szerelők mentek be hozzájuk a vízproblémák miatt. A Tisza Párt elnöke pár nappal korábban mutatott be egy történetet, amely szerint a székesfehérvári kórház szülőszobájába úgy engedtek be vízvezeték-szerelőket, hogy éppen ott volt egy vajúdó nő. A szülésre készülő kismama férje erre egy nővérrel körbetekerte feleségét lepedőkkel. Egy kismama elmondása szerint a 8 hónapos kisbabáját is megfertőzte a baktérium, miután a csecsemő két napot volt kórházban.