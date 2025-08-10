a nap hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.08.10.

Varga Jennifer
Enyhülést keresnek a budapesti Kossuth téren 2024. július 19-én.
24.hu
2025. 08. 10. 21:43
Varga Jennifer
Enyhülést keresnek a budapesti Kossuth téren 2024. július 19-én.
  • Nem a magyarokon múlt, de bukta a Szuperkupát a Liverpool.
  • Takács Péter és Magyar Péter üzengetéssel töltötték a hétvégét, miközben nehéz követni, mi történik az aktuális csörtét kiváltó székesfehérvári kórház szülészetén, például ebben a közösségimédia-hullámokat verő ügyben, ahol vagy jelen voltak szerelők vajúdásnál, vagy nem.
  • Alighanem az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt vasárnap, és a jövő héten sem várható enyhülés.
  • Tusványos után megváltozott az önkormányzati Soproni Sörnapok koncepciója, mégsem kérnek az áthúzott KDNP-logós Punnany Massifból.
  • Már több mint 200 ezren aláírták Lengyel Tamásék petícióját a köztéri politikai plakátok ellen.
  • Orbán Viktor a takarítás világnapjára hirdetett Aréna-nagygyűlést a Digitális Polgári Köröknek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szoboszlai Dominik felesége ismét megmutatta kislányukat, ezúttal Liverpool-mezbe öltöztetve
Öngyilkosságot kísérelt meg egy férfi a Pilis-tetőn, sikerült megmenteni az életét
Orbán Viktor meghirdette a Digitális Polgári Körök nagygyűlését az Arénába
„Pótolhatatlan veszteség” – meghalt két bokszoló, akik ugyanazon a gálán léptek ringbe
Alighanem az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt vasárnap
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik