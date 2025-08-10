- Nem a magyarokon múlt, de bukta a Szuperkupát a Liverpool.
- Takács Péter és Magyar Péter üzengetéssel töltötték a hétvégét, miközben nehéz követni, mi történik az aktuális csörtét kiváltó székesfehérvári kórház szülészetén, például ebben a közösségimédia-hullámokat verő ügyben, ahol vagy jelen voltak szerelők vajúdásnál, vagy nem.
- Alighanem az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt vasárnap, és a jövő héten sem várható enyhülés.
- Tusványos után megváltozott az önkormányzati Soproni Sörnapok koncepciója, mégsem kérnek az áthúzott KDNP-logós Punnany Massifból.
- Már több mint 200 ezren aláírták Lengyel Tamásék petícióját a köztéri politikai plakátok ellen.
- Orbán Viktor a takarítás világnapjára hirdetett Aréna-nagygyűlést a Digitális Polgári Köröknek.
A nap legfontosabb hírei – 2025.08.10.
Varga Jennifer
Enyhülést keresnek a budapesti Kossuth téren 2024. július 19-én.
