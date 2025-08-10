Öt nappal a tusványosi koncert után felmondták a Punnany Massif szerződését a Soproni Sörnapokra

Augusztus 15. és 17. között rendezik meg idén a Soproni Sörnapokat, melynek tavaly a Punnany Massif volt az egyik fő fellépője. A 444 értesülései szerint a zenekar idén is fellépett volna a rendezvényen, már le is voltak szerződve, a szervezők azonban végül „a rendezvény koncepciójának átalakítása miatt” elálltak a szerződéstől.

Erről a zenekar menedzsmentje öt nappal azután a tusványosi koncert után kapott értesítést, melyen Felcser Máté, a Punnany egyik alapítója népszabadságos pólóban lépett színpadra és amely alatt több magyar párt, köztük a KDNP logója is pirossal áthúzva jelent meg a háttérben.

A 444 forrása szerint a Sörnapok-fellépés lemondásának köze lehet a tusványosi eseményekhez, tudomása szerint a döntést Farkas Ciprián fideszes polgármester hozta meg, aki attól tartott, hogy „a Tusványosihoz hasonló balhé” lesz a Punnany soproni fellépésén is.

A zenekar menedzsmentje nevében Narday Álmos menedzser így válaszolt a lap megkeresésére:

Július 29-én informáltak minket a szervezők, hogy »a rendezvény koncepciójának átalakítása miatt« elállnak a szerződéstől. Ehhez minden joguk megvolt, és a szerződésben foglaltak szerint teljesítették is az elállásra vonatkozó feltételeket, mi pedig sajnálattal, de természetesen tudomásul vettük a döntésüket.

A válaszából az is kiderült, hogy a zenekar fellépését még nem jelentették be, amikor a szervezők erről értesítették őket, illetve hogy a zenekar a Soproni Városmarketing Nonprofit Kft.-vel állt szerződésben, ami egy száz százalékban önkormányzati tulajdonú cég.