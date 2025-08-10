Már több mint 200 ezren aláírták Lengyel Tamásék petícióját a köztéri politikai plakátok ellen

Több, mint 200.000 ember aláírta a petíciónkat, hogy húzzanak a francba politikai óriásplakátok!

– írja a Facebookon Lengyel Tamás, aki a Loupe Színházi Társulás három másik alapító tagjával, Horváth János Antallal, Lovas Rozival és Molnár Áronnal közösen indított pár hete petíciót a közterek megtisztításáért.

Az eredeti, Orbán Viktornak és Rogán Antalnak címzett kiáltványban olyan követeléseket fogalmaztak meg, hogy

Szabadítsák meg a köztereket és a közösségi médiát a politikai indulatkeltéstől és félrevezetéstől!

Vessenek véget a közpénzből finanszírozott gyűlöletkampányoknak!

Tegyék lehetővé a valódi, szabad, értékalapú közbeszédet és párbeszédet!

A köztereinket valódi párbeszéddel, művészettel, értelmes vitával töltsük meg– ne uszítással!

Hozzátetéve azt is, hogy a város nem kampányfelület, ezért ne legyen több politikai plakát a köztereken.

A Loupe Facebook-oldalán azt írják, hogy a 200 ezres határ átlépése

látható bizonyíték arra, hogy nem csak minket zavar ez a végtelenül romboló jelenség.

Lengyel Tamással júniusi interjúnkban is beszélgettünk művészet és politika kapcsolatáról, valamint a közéleti felelősségvállalásról.