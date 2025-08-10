Orbán Viktor meghirdette a Digitális Polgári Körök nagygyűlését az Arénába

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán meghirdette a Papp László Arénába a Digitális Polgári Körök I. országos találkozóját. A komrányfő azt közölte:

Javában zajlik Magyarországon a digitális honfoglalás, amely során a névtelen, felelősség nélküli, gyűlöletkeltő és romboló digitális világ mellé létrehozunk egy másik, személyes, komoly, építő és hazaszerető digitális közösségi teret. Ahol otthon vagyunk, értelmes és fontos ügyekkel foglalkozunk, ahol szívesen látnak, és ahol, ha kell, megvédenek.

Mint írta, „néhány nap leforgása alatt több mint 50 ezren lettünk a Digitális Polgári Körben”

ezért szeptember 20-án gyűlést tartunk, hogy közösen megvitassuk: hogyan tovább? A gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: «a végén mindannyian magyarok vagyunk.»

– írta.

Hozzátette, lesznek beszédek, zene, szellemi kiállítótér – minden lesz, amitől egy délután jó lehet. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai vehetnek részt.

A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsoljuk – zárta végül a kormányfő.

A kormányfő Tusványoson jelentette be a digitális polgári körök létrehozását. Mint megírtuk, Partos Bence cége szűrheti, ki léphet be a Digitális Polgári Körbe.

A Wikipedia szerint szeptember 20-a, a takarítás világnapja, amit 1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja, az UNEP hirdetett meg. A Takarítási Világnap célja a világméretű nagytakarítás. Bár lehet, véletlen a dátumválasztás, mégis azért figyelemre méltó mert nagy vihart váltott ki Orbán Viktor március 15-i beszéde, amelyben húsvéti nagytakarításról és „áttelelt poloskákról” beszélt. A beszéde kontextusából a poloskákon a „korrupt dollárokból vásárolt politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat” lehetett érteni, akiket fel fognak számolni.