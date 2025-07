Mi történt eddig és mi várható a pusztító vihar után?

Hétfőn hatalmas vihar csapott le Magyarországra, amely estére lecsendesedett, éjszaka pedig már országszerte megszűnt a csapadék, keddre azonban az egész országra figyelmeztetést adtak ki a zivatarok miatt, a nyugati országrészen pedig riasztás van érvényben. A csapadék mellett továbbra is számolni kell a megerősödő széllel, a meteorológiai szolgálat szerint a zivatarok környékén viharos lökésekre és rohamokra kell számítani. Folytatódik a lehűlés is, kedden napközben 18 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán viszont 15 és 22 fok között.

Az újabb zivatarok kedd hajnalban érték el a Dunántúlt nyugat felől.



Az országon dél-nyugati irányból észak-kelet felé átvonuló felhősáv több helyen is zivatarcellákat hozott létre, heves esőzések vannak Baranyában és a Balaton vonalán is, sűrű villámlások közepette. Az esőzés a délelőtti órákban érte el Budapestet.

A vonatközlekedés keddre sem állt helyre, a Balatonnál és keleten is pótlóbuszos közlekedéssel kell számolni. Jelenlegi állás szerint a Veresegyház–Vác szakaszon, Balatonkenese és Balatonfüred között, Csajág és Balatonfüred között, Lepsény és Zánka-Erzsébettábor között, a Püspökladány–Biharkeresztes vonalon és a Nyíregyháza–Vásárosnamény vonalon pótlóbuszok járnak. Lázár János azt közölte, hogy hetekre lehet szükség, hogy teljesen helyreálljon a kölekedés a balatonfüredi vonalon.

Karácsony Gergely posztja szerint a közösségi közlekedés zavartalanul működik Budapesten, közben jelenleg is folyik a viharkárok felmérése, a főpolgármester tájékoztatása szerint jelentősebb károk az Óbudai Szigeten keletkeztek. Karácsony még azt írta, hogy csak egyes területeket kell lezárni az Óbudai Szigeten, a Főkert tájékoztatása szerint azonban az egész szigetet lezárják.



Karácsony közölte azt is, hogy hétfő este óta közel száz fővárosi helyszínen volt dolguk a tűzoltóknak a viharkárok miatt.

Az orkánerejű szél ledöntötte a sápi református templom tornyát is hétfőn.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint a főváros egész területéről, legnagyobb számban az észak-pesti, észak-budai, valamint az agglomerációból érkezett a legtöbb bejelentés, főleg kidőlt fák és terebélyes ágak eltávolításához hívták a tűzoltókat. Kedd reggel 8 órai állás szerint 993 bejelentés érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságra a viharokkal kapcsolatban.

Némi jó hír, hogy az MVM tájékoztatása szerint pedig 124 ezer háztartásban már helyreállt a villamosenergia-szolgáltatás, reggeltől pedig újra üzemel a 2A terminál a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a Budapest Airport tájékoztatása szerint a forgalom a menetrend szerint zajlik, nincsenek késések.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán már azt írta, hogy a hétfő esti vihar miatt 366 ezer háztartásban volt áramkimaradás, ezt kedd reggelre 50 ezerre „sikerült levinni”, a miniszterelnök tájékoztatása szerint az áramszolgáltatók munkatársai folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán.

A vihar némileg enyhült kedd napközbenre, de Lázár János szerint újabb viharokra kell számítani.

Akkor induljanak útnak, ha halaszthatatlan!

– írta a miniszter.

És szerdán sem számíthatunk jobb időre:

Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn hatalmas vihar csapott le Magyarországra, jelentős károk keletkeztek Észak-Magyarországon, az Alföldön, a Balaton környékén és a budai agglomerációban is, több százezer háztartásban volt áramkimaradás. Pomázon például ilyen pusztítást végzett a vihar:



A vihar miatt több Pest megyei településen is akadozott a vízellátás, az MÁV történetének „legnehezebb napját” élte át, és átmenetileg leállították a forgalmat a Ferihegyi reptéren is. Jelentős anyagi és természeti károkat okozott a hétfő délutáni vihar a Debreceni Egyetem campusain, személyi sérülés nem történt, de akár két hétig is eltarthat a teljes helyreállítás. A vihar a SPAR-t is „megbontotta” Debrecenben, a Szegedi Tudományegyetem tetőszerkezetét pedig letépte, és még a balatoni vízi mentők is nehéz helyzetbe kerültek.



A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kedd reggel négyig 2932 viharkárt számoltak fel a tűzoltóegységek, valamint az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók, leggyakrabban kidőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat.

Ahogy írták, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád-Csanád, Pest vármegyében, a fővárosban, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ma is folytatódik a viharkárok felszámolása.

Fehérgyarmat térségében 11 településen 91 lakóház tetőszerkezete sérült meg, míg Hajdúszoboszló térségében 50, valamint Szarvas térségében 44 lakóépület rongálódott meg. Ezeken a településeken a mai nap folyamán az önkormányzatokkal együttműködésben történik majd a tetők fóliázása, átmeneti helyreállítása. A gyorsabb kárfelszámolás érdekében a katasztrófavédelem 14 tűzoltóegységet vezényel át az érintett vármegyékbe.