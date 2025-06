Oltai Kata és Nagy Zsolt remélik, hogy az emberek máskor is kiállnak egymásért

Oltai Katával és Nagy Zsolttal az Erzsébet hídhoz érkezve beszéljük meg, hogy bár nagyon sok Pride-on voltak már, egyértelműen ez a legnagyobb, és az is látszik, hogy idén rengeteg olyan ember jött ki, aki korábban még nem. Nagy szerint ez természetes, hiszen a mostani Pride többről szól, mint a korábbiak: persze az LMBTQ-jogok is része, de benne van az is, hogyha egy kisebbség jogait megnyirbálják, onnantól ezt bárkiével megtehetik. Oltai azt reméli, hogy a most tapasztalható közösségi érzület kitart, és nem csak ezen a napon, hanem az emberek minden egyes alkalommal kiállnak majd nagy tömegben egymásért a hatalmi visszaélésekkel szemben. Hogy mennyire bizakodó ezügyben? Szerinte ez egy folyamat, a társadalmi ébredés nem egyik pillanatról a másikra, hanem apró döntéseken és indennapu tetteken keresztül történik.