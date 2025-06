Razzia a nagybanin: megtaláltuk, kitől foglalta le a NAV a 200 milliós balatoni jachtot

Nemrég még 203 millió forintért próbálták eladni azt a balatoni motoros jachtot, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Budapesti Nagybani Piac nagykereskedői ellen végrehajtott rajtaütés legkomolyabb trófeájaként mutatott be.

Az adóhatóság vezetői múlt kedden jelentették be, hogy a május 28-ai akcióban három olyan bűnözői csoportot számoltak fel, melyek folyamatos áfacsalásokkal több mint 11 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. A kieső adóbevételek ellentételezéseként inkasszózták az érintett zöldség- és gyümölcs-nagykereskedő cégek számláit, és lefoglalták a gyanúsítottak értékes vagyontárgyait. Így került hatósági kézre több száz millió forintnyi készpénz, számos ingatlan, értékes személyautó és motor, valamint egy jacht is.

Bár a NAV a YouTube-ra feltöltött videójában képeket is közölt a hajóról, Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató-helyettes nem adott információt a lefoglalásról.

Lapunk viszont a hatóság hivatalos felvételei alapján azonosította a jachtot: a 17,5 méteres Alena 56 Coupe tavaly többször is feltűnt M. Attila közösségi oldalain, majd ősszel egy TikTok-videóban sajátjaként eladásra is meghirdette.

M. Attila az egyike volt annak a 15 embernek, akiket a nagybanis akció után állítottak elő, és helyeztek egy hónapos letartóztatásba. A NAV nem tette közzé a rács mögé küldött gyanúsítottak személyazonosságát, M. monogramját a bíróságtól kapott információkra hivatkozva a Magyar Nemzet szivárogtatta ki. A kormányoldali lap azt írta, ő lehetett a piac egyik legbefolyásosabb figurája. Azt is hozzátették, hogy a birtokukban lévő dokumentumok szerint már 2019-ben beszélt róla „egy költségvetési csalással gyanúsított férfi a vallomásában.” Ez a gyanúsított el is magyarázta, miként működik a piachoz köthető költségvetési csalás. Eszerint M. ügyeiről legalább hat éve vannak terhelő információk a hatóságoknál, főként, mert állítólag miatta menekült külföldre egy korrupcióval gyanúsított egykori NAV-os munkatárs is, amikor eljárás indult ellene. Őt a közelmúltban hozták haza Afrikából.