Jeszenszky Géza: A verbális erőszak veszélyeire figyelmeztet a kalapácsos gyilkossági kísérlet

Jeszenszky Géza hétfőn NATO, Magyarország és Ukrajna címmel tartott előadást a Wesley Előadások sorozatban, nyolc nappal azután, hogy egy 70 éves férfi kőműveskalapáccsal rá és feleségére támadt. A volt külügyminiszteren és nagyköveten ezután életmentő műtétet kellett végrehajtani. Jeszeneszky az eredetileg személyesre tervezett előadás megtartását online formában annak ellenére is elvállalta, hogy még otthon lábadozik, a fején lévő kötést egy sapkával takarta el.

Ezt a merényletet egy figyelmeztetésnek lehet tekinteni, hogy a verbális erőszak, amit lépten-nyomon hallunk, hova vezethet. Nem lennék meglepve, ha a merénylő azt mondaná, hogy hazafias felbuzdulásból akart engem meggyilkolni, amiért én »lemondtam Kárpátaljáról«

– mondta az előadásában a 444 tudósítása szerint.

Jeszesznszky Géza a támadásról gyilkossági kísérletként beszélt, majd arra is kitért, hogy azért is haragszik a merénylőre, mert nem szeretett volna bennmaradni a kórházban, ugyanis ezen a héten két írást is be kell fejeznie. Bár a lap szerint még kissé fáradékonynak tűnt, azt tervezi, hogy már ezen a héten Szlovákiában illetve a Csallóközben tart előadást, és még evezni is szeretne.

Ahogy korábban megírtuk, a rendőrség gyanúja szerint az elkövető elhatározta, hogy kioltja az életét az Antall-kormány külügyminiszterének. G. Ferenc beismerte a bűnösségét, ugyanakkor azt állította, hogy véletlenszerűen választotta ki az áldozatait. A letartóztatott férfi azt mondta, hogy nem akarta megölni őket, de úgy érezte, hogy bántania kell valakit.

Bár az elkövető motivációja még nem ismerhető, Jeszenszky szerint a támadás azt jelzi, hogy

az erre hajlamos, zavart elméjű embereket a verbális erőszak arra biztathat, hogy ha valamilyen vélt sérelmük van, erővel vegyenek elégtételt

Elmondta, hogy a külügyminisztersége alatt, 1993-ban aláírt magyar–ukrán alapszerződés miatt máig rengeteg kritikát kap, és sokan azt hiszik, hogy Magyarország akkor mondott le Kárpátaljáról.

Jeszenszky Zsolt kormánypárti médiaszemélyiség az apja elleni támadásra reagáló írásában arra jutott, hogy „apám évek óta a Sátánt szolgálja. Mármint a közéleti megnyilvánulásaival”. A volt külpolitikus erre azt válaszolta a nyilvánosságban, hogy a fia az orbáni politikai és vallási fanatizmus áldozata.