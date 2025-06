„Itt ugrott ki hátul! Egymillió százalék!” – testkamerás felvétel a taxist késsel fenyegető férfi elfogásáról

Elfogták azt a körözött férfit, aki május végén késsel fenyegetett egy taxist a XVIII. kerületben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfi már tavaly is követett el hasonló bűncselekményt.

A férfi késsel fenyegetve pénzt követelt egy taxisofőrtől május 30-án. Az elkövető végül elmenekült, sérülés nem történt. A kerületi rendőrkapitányság hajtóvadászatot indított a tettes után, akit szinte azonnal azonosítottak.

L. Antal nem volt ismeretlen a hatóság előtt, ugyanis tavaly ősszel egy másik taxist is megfenyegetett, akinek a pénzét és az autóját is megszerezte. Azóta több lopással, valamint rendszámok jogosulatlan használatával is kapcsolatba hozható volt.

A kerületi rendőrök szombat reggel fogták el az ismerősénél bujkáló férfit a XVII. kerületben. A rablás bűntettével, egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével és lopással gyanúsított férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.