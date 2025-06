Az MCC lapjában tisztázták: Orbán nélkül a Fidesz elveszítené szavazóinak jelentős részét

Történelmi párhuzamokban sem szűkölködő írásban tett hitet Orbán Viktor mellett Ungváry Zsolt a Mathias Corvinus Collegium lapjában, a Mandinerben. A szerző szerint „a magyar miniszterelnök nemcsak Magyarországon, hanem világviszonylatban is jelentős politikus. (…) Megkerülhetetlen, jelentős figurája a történelmünknek. Mátyás királlyal, Szent Istvánnal, III. Bélával, Deák Ferenccel, Bethlen Istvánnal együtt.”

A civilben pedagógus Ungváry korábban a Demokrata felületén közölt olyan véleménycikket, amelyben arról fantáziált, hogyha a momentumos Donáth Annát annak idején elveteti az édesanyja, akkor Budapest rendezhette volna a 2024-es olimpiát. Ezért Bencsik András lapja elnézést kért.

Ungváry ezúttal Török Gábor felvetésével szemben vette védelmébe a miniszterelnököt. Az elemző Törökülés című podcastunkban és a Facebook-oldalán is megjegyezte: ha lesz olyan pontja a kampánynak, amikor az látszik, hogy a Fidesz számára a választás ebben a felállásban nem nyerhető meg, akkor a miniszterelnök-jelöltség kérdése is nyitottá tehető, mert a kormányfőnek is érdemes azon elgondolkodnia, nem jobb-e valaki mögé beállni, és szervezett módon végrehajtani a változást, mint megvárni a vereséget.

Ehhez a gondolkodási folyamathoz igyekezett leverni a cölöpöket a Mandiner szerzője, aki szerint Orbán Viktor nélkül sem a Fidesz, sem a konzervatív oldal nem lenne ugyanaz.

Szétesne, hatalmi harcok szabdalnák, megbomlana az egység, ami ellehetetlenítené a választási győzelmet. (…) Orbán nélkül a Fidesz értelmezhetetlen, és elveszítené szavazóinak jelentős részét. Alig van olyan szavazó, aki úgy véli, «én szeretem a Fideszt, remek kis párt, jól szervezett, jól kormányoznak, és ha nem Orbán vezetné, rájuk is szavaznék.» Abszurd. Ha Orbánt kivonnánk a Fideszből, a Fidesz eljelentéktelenedne

– írta a szerző, aki a böhöm nagy autók ügyében is igazságot tett.

Amíg van Orbánunk, kár lecserélni. Ha van Szoboszlaink, felesleges mást játszatni a posztján. Ne Tiszakécskéről hozzunk ügyes középpályást, mondván, Szoboszlai már játszott eleget, különben sem szereti mindenki és egyébként is kétszázmilliós Lamborghinivel jár…

Maga a kormányfő egyébként árnyaltabban látja a helyzetet, legalábbis nemrég arról beszélt, ha elütné a villamos, a kormányzati gépezet ugyanúgy működne tovább, és a 40–50 éves korosztály ott van mögötte.