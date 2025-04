Orbán: Rogán és Gulyás állnak hozzám a legközelebb, a belső hatalmi harc ki van zárva

Cikkünk frissül.

Lehetett tudni, ha a hozzám legközelebb álló embert akarják megtámadni a kormányban, az két lehetőséget takar. Vagy Gulyás, vagy Rogán miniszter urat kell megtámadni

– mondta Orbán Viktor Rogán Antal amerikai szankcionálásáról Hont András médiaszemélyiségnek – aki nemrég az Átlátszó újságírója is volt – az Öt Youtube-csatornáján. Az adást maga a miniszterelnök a közösségi oldalán még úgy harangozta be, hogy „Hont vs Orbán. A derbi”, a beszélgetés végül azonban szinte baráti hangvételűre sikerült.

Hont állítása szerint a műsor úgy jöhetett össze a miniszterelnökkel – aki közismerten csak a kormánymédiának nyilatkozik, annak is ritkán –, hogy Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját akarták meghívni, de az egyik kollégájuk, „ha már Orbán-Orbán”, küldött megkeresést a Miniszterelnökségre is, legnagyobb meglepetésükre pedig érkezett válasz.

Orbán erről nevetve azt mondta, a beszélgetést annak köszönhetik, hogy

miután nagyon régóta ismerjük egymást, jött egy meghívó, gondoltam akkor eljövök. Egyébként szívesen elmegyek mindenhova, ahol van esély arra, hogy értelmesen lehet beszélgetni”.

Hont András megkérdezte, ez azt jelenti-e, hogy független Youtube-csatornáknak is adni fog-e interjút, mire Orbán megismételte, hogy csak olyanoknak, amelyeken „értelmesen lehet beszélgetni”.

Orbán Viktor arról, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter miért került fel az amerikai szankciós listára, azt mondta azért, mert Amerika előző demokrata párti kormányzásának „számos követelése volt Magyarországgal szemben”, de ezek közül egyet sem hajtottunk végre, „elvesztették a választást, bosszúból még belénk rúgtak egyet”. Elmondása szerint nemrég pedig azért került le a listáról, mert „mindenki tudta Amerikában, hogy azért került föl, mert a demokraták belénk akartak egyet rúgni, jöttek a republikánusok, és mondták, hogy ez nem fair”.

Kormányzás, belső hatalmi harc nélkül

Orbán arról beszélt, két fajta miniszter van egy kormányban, vannak a szakminiszterek, akiknek portfóliójuk van, mint mondjuk Navracsics Tibor, és vannak,

„nevezzük úgy, erős emberek, funkcionális miniszterek, akik igazából a hatalomgyakorlásban segítik a miniszterelnököt”

Utóbbiból kettő van a kormányában, azon kívül pedig Orbán Balázs, a politikai igazgatója a harmadik ilyen szereplő. Tehát a kormányon belül Rogán Antal az egyik „funkcionális miniszter”, aki abban segít neki, hogy minden, ami a hatalomgyakorlással függ össze, „az kormányon belül és kívül is álljon rendelkezésemre”, Gulyás Gergely pedig „a hatalomgyakorlás kormányon belüli rendszerét működteti”.

Orbán kitért arra, hogy tőlük átrendezett hatásköröket máshová, aminek az volt az oka, hogy „rossz kormányzati szokás szerint, amikor valamilyen ügyet nem tudnak megoldani a tárcafelelős miniszterek, akkor föltoljuk azokat a funkcionális miniszterekhez”. Ugyan a választások után „tisztán politikai miniszterként indulnak mondjuk Gulyás és Rogán miniszter urak”, de út közben rakódtak rájuk más feladatok is, mint például a digitalizáció utóbbira. Már annyi ilyen volt rajtuk, hogy ezeket le kellett szedni, így most jobban látszódik, hogy tisztán „politikai hatalomvezérlési” munkát végeznek.