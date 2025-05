Magyar Péter: Ez Orbánék újabb kegyelmi botránya

– írja Magyar Péter a Facebookon. Hozzáteszi, hogy szerinte a kormány és a hatóságok is szemet hunytak az emberkereskedelem és a szerencsétlen sorsú gyerekek szexuális kizsákmányolása fölött. Annak ellenére, hogy rengeteg bejelentés érkezett az otthon igazgatója ellen, még a „szigorú” átvilágítás után is a helyén maradhatott és az orbáni propaganda magasztaló interjút készített vele és kitüntették.

Orbánék embertelen hatalma semmiben nem segíti a gyermekvédelemben felnövő, kiszolgáltatott gyerekeket és a szörnyű körülmények között is kitartó szakembereket, hanem még a jóérzésű emberek karácsonyi ajándékaitól is megfosztotta a gyerekeket. Szinte nincs olyan kormánypárti politikus, akinek ne lenne mosolygós fényképe a most letartóztatott rémmel és Orbán Viktor mégis hallgat. Vajon miért? Vajon miért nincs felelősségre vonás, miért nincs bocsánatkérés, vajon miért nem vállalja senki a politikai felelősséget? Elég volt! Nem hagyjuk, hogy ez a romlott, korrupt, erkölcstelen hatalom a jövőben is terrorizálja és tönkretegye a legkiszolgáltatottabbakat, a magára hagyott gyerekeket! Megkeressük és elszámoltatjuk az összes felelőst! Egy állam és egy kormány működését az mutatja meg igazán, hogy miként bánik az elesettekkel, különösképpen a gyerekekkel. A TISZA-kormány egyik prioritása a gyermekvédelem megreformálása lesz: jelentősen emeljük a szakdolgozók bérét, az otthonok működésére fordítandó költségvetési forrásokat és 2030-ig felújítjuk a gyermekvédelmi otthonokat.