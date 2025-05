Videón az egy évvel ezelőtt történt verőcei halálos hajóbaleset

Videón a verőcei hajótragédia. A Híradóhoz eljutott megdöbbentő felvételen látszik, ahogy pontosan egy éve a motorcsónak cikázva halad a Dunán, aztán hatalmas sebességgel, becsapódik a szállodahajó elejébe. Nyolcan voltak a kishajón. Egy olasz férfi túlélte a balesetet, 7 magyar fiatal meghalt. A rendőrség két eljárást indított: egyiket a kishajó vezetője, a másikat a szállodahajó kapitánya ellen, de mindkettőt lezárták, felelős pedig nincs. Az egyik áldozat édesanyja azt mondta Híradónknak, nem kívánja senkinek ezt az érzést, ami olyan mint egy rémálom.

Posted by RTL Híradó on Sunday, May 18, 2025