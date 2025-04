Mém- és plakátkampány indul Magyar Péter ellen

Mém- és plakátkampányt indít Magyar Péter és pártja ellen a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amelynek célja, hogy a kormánypárt érdekeivel összhangban „minden magyarhoz eljuttassa, mire szövetkezett Brüsszellel a Tisza Párt”.

A NEM először egy petíciót indított Kollár Kinga tiszás EP-képviselő elhíresült nyilatkozatára hivatkozva, melyben azt követelik Magyaréktól, távozzanak a közéletből. Mint ismert, Kollár azért került a kormánypárti kommunikációs gépezet célkeresztjébe, mert az EP költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén arról beszélt, a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket, és emiatt pozitív a 2026-os esélyekkel kapcsolatban.

A NEM alapítója azt ígéri, hogy az aláírásgyűjtő akció után sem áll le: a megafonos Szűcs Gábor az Origónak azt nyilatkozta, miután 40 ezren írták alá a petíciójukat, mémeket várnak a plakátkampányukhoz.

Rövidesen láthatóak lesznek a legjobb mémek plakátokon, sőt óriásplakátokon is, illetve ha elegendő számú, arra érdemes munkát kapunk, akkor egy kiállítást is rendezünk a képekből […]. A mémek középpontjában Magyar Péternek a néppárti főnökével [az ukrán EU-csatlakozás elleni kormányzati plakáton is szereplő Manfred Weber – a szerk.] való viszonya áll, illetve az ebből fakadó ukránpártisága, amit képes a magyar érdek elé helyezni