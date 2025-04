Megint lakott területen driftelt egy piros sportautó Székesfehérváron

Felháborító és végtelenül felelőtlen – így kezdi bejegyzését Cser-Palkovics András. A székesfehérvári polgármester azért akadt ki, mert egy sportautó megint lakott területen driftelt.

Ez már nem az első eset, hiszen ugyanezt az autót április 20-án, vasárnap éjjel a Gáz utcai körforgalomban is rögzítették a kamerák, szintén driftelés közben. A képeket és videókat továbbítottuk a rendőrségnek, akik megteszik a szükséges feljelentést. Így fogunk eljárni valamennyi esetben a jövőben is

– írta a polgármester. Hozzátette: „kis helyen élünk sokan, gyerekekkel, idősekkel, kutyákkal, babakocsikkal, biciklisekkel, ezért viselkedésünkkel nem csak magunkért tartozunk felelősséggel. A biztonságra és a pihenés lehetőségére is oda kell figyelni. Aki úgy dönt, hogy közterületen fitogtatja a járműve erejét, az a józan ész, illetve a jogszabályok rendelkezései mellett az erkölcs minimumait is semmibe veszi. A jelenség sajnos egyre gyakoribb és joggal borzolja a közhangulatot is, nem véletlenül foglalkozott vele a város közgyűlési szinten is”.