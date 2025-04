45 milliós drogfogás, csak speedből 16 kilót foglaltak le

Lecsaptak egy drogbandára, az akció során 45 millió forintnyi kábítószert foglaltak le a nyomozók. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleménye szerint a társaság egy csepeli ingatlanban állított elő kábítószert, amit aztán Pest, illetve Fejér vármegyében értékesítettek fogyasztóknak.

A két rendőri egység az akciót is egyszerre szervezte meg. A művelet március 27-én éjszaka indult, azt követően, hogy a banda vezetőjével a székesfehérvári díler találkozott és egy csomag gazdát cserélt. Őt a Fejér vármegyei rendőrök kapcsolták le.

A szervezet vezetőjét és két társát egy csepeli lakásban fogták el a KR NNI nyomozói a bevetési egységgel közösen, míg a banda negyedik tagját Kistarcsán. A nyomozók kutatást hajtottak végre mind a két ingatlanban, illetve ezen túl egy gyáli és egy törökbálinti lakásban is. Azt írták, hogy szinte valamennyi címen találtak kábítószert és azok előállításához szükséges alapanyagokat, valamint eszközöket is.

A gyanú szerint a társaság otthoni körülmények között, edényben elegyítette a különböző összetevőket, és így állította elő a speedet. Ennek különböző állagú formáját találták meg a nyomozók. Volt tabletta, de még híg állagú massza is, amit fagyasztóban tároltak, a mennyiség megtartása érdekében.

A négy ingatlanban összesen közel 16 kiló speedet találtak a rendőrök. Ezen túl lefoglaltak 23 gramm ecstasyt, közel 200 gramm kokaint és közel 15 gramm marihuánát is. A kutatások alkalmával előkerült 45 liter metanol, 5 liter kénsav és 20 kg koffein is, amik a speed előállításának alapanyagai. Az egyik lakásban lefoglaltak több mint 5 millió forintot is.

A négy férfitől összesen 17 ezer adagnyi kábítószert foglaltak le. Ennek a feketepiaci értéke eléri a 45 millió forintot. A csepeli, a gyáli, a törökbálinti és a kistarcsai férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg a nyomozók. A négy férfit őrizetbe vették és letartóztatták.