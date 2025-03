Magyar Péter: Olyan dolog történt tegnap Strasbourgban, ami évtizedek óta nem

Rendkívül sajtótájékoztatót tartott az Európai Parlamentben Magyar Péter, miután azzal támadta be a kormánypárt, hogy az aláírásával támogatott egy olyan dokumentumot, amely az Ukrajnának szánt fegyverszállításról és „a háború meghosszabbításáról” szól.

Az ügy előzményéről Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő posztolt: a politikus egy képet tett közzé az ominózus dokumentumról, és azt írta, hogy „a néppárti-baloldali nagykoalíció az Európai Parlamentben határozat-tervezetet nyújtott be az e heti plenárisra. A szerzők között ott virít Magyar Péter neve is. A szöveg elvileg az európai védelemről szól, de valójában az eddigi legsúlyosabb háborús állásfoglalás”. A határozatról szóló szavazás megkezdése előtt egyébként Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is tájékoztatta arról a képviselőket, hogy Magyar Péter neve tévesen jelent meg a dokumentumon. Hozzátette: a szerkesztési hibát javítani fogják.

Olyan dolog történt tegnap Strasbourgban, ami évtizedek óta nem

– mondta a Tisza Párt elnöke, EP-képviselője, aki szerint a régi képviselőtársai sem emlékeznek olyan esetre, hogy egy képviselő aláírása a tudta nélkül jelent volna meg egy dokumentumon. A több EP-frakció által támogatott javaslat régóta készül, ami Magyar szerint nem azt jelenti, hogy az érintett frakciók valamennyi képviselője egyetértene vele, saját maga az előterjesztés tartalmát sem ismerte.

Miután kiderült, hogy a tudta nélkül szerepel a dokumentumon Magyar aláírása, vizsgálatot kezdeményeztek az Európai Néppártnál, majd az Európai Parlament elnökénél. A pártcsaládjuktól megtudták, hogy nem érkezett olyan kérés, hogy társszerzőként tüntessék fel Magyart, a plenáris ülésen pedig az EP-elnöke azt mondta, hogy adminisztratív hiba történhetett. Ezután szigorú, hivatalos vizsgálatot kezdeményezett Magyar, hogy kiderüljön, név szerint ki a felelős a történekért. Szimpla bürokratikus vizsgálattal nem elégszenek meg: ha kell, a francia rendőrséget is bevonnák.

Metsolát arra kérte, hogy nyilvánosan fejezze ki az adminisztráció részéről a bocsánatkérését, és vonja felelősségre, ha kell szankcionálja Dömötör Csabát és a többi fideszes képviselőt, akik továbbra is hazugságokat terjesztenek róla.

Magyar szerint összehangolt, orosz-típusú lejárató kampányba kezdtek ellene, hogy megpróbálják ráégetni az ügyet: percekkel azután, hogy Dömötör kipattintotta az ügyet, elárasztották a kormány által kontrollált nyilvánosságot a lejárató anyagok.

Az ülés után Dömötörnek a lift felé menet elmondta, hogy „ennél szánalmasabb, aljasabb húzásra még nem volt példa”, és ne legyenek kétségei afelől, hogy ki fog derülni, hogy ők állnak a csalás mögött, vagy „az adminisztrációban felbujtották valamelyik képviselőt”, hogy tegyék rá a nevét a dokumentumra. Állítása szerint Dömötör azt felelte neki, hogy „csak azt kapta, amit megérdemelt”, és

egy pillanatig nem tagadta, hogy ők állnának emögött az aljas húzás mögött.

Magyar szerint egyértelmű, hogy a fideszesek felelősek a történtekért. A kormányzati propaganda úgy működik, hogy igyekszik elterelni a közvélemény figyelmét, magyarázta Magyar, hozzátéve, hogy a napokban jelent meg a Tisza 9 százalékos vezetését mérő Medián-kutatás, a hatalom ezt akarhatta elfedni egy kreált üggyel.

Magyar elmondta azt is, hogy a határozatot végül azért nem támogatták, mert rengeteg olyan módosító-javaslat érkezett hozzá, amely konkrét felhívásokat, kötelezettségeket fogalmazott meg Ukrajna támogatása kapcsán a tagállamok számára. Például előírták volna, hogy a GDP legalább 0,25 százalékát arra fordítsa, hogy Ukrajnának fegyvereket szállítson, ami a magyar emberek megkérdezése nélkül a tiszások szerint nem vállalható. Az európai védelmi képességek fejlesztését a NATO-n belül zajló összezörrenések fényében támogatták volna.

Tarr Zoltán, a Tisza európai parlamenti delegációjának vezetője megköszönte a Néppártnak, hogy segítenek nekik az ügyben. Elmondta, hogy képviselőtársaik teljességgel értetlenül állnak a történtek előtt.