Permanens válsághelyzetet lát a kormány

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány rendelete, amely csütörtöktől hat hónappal ismét meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt módosítás szerint ezt az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetője kezdeményezte. Szerintük annak törvényi feltételei fennállnak. A kormány döntése egyelőre szeptember 6-ig hatályos.

A törvény pontosan meghatárrozza, mikor rendelhető el a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. Kilenc éve tart a válsághelyzet. Az ellenzéki pártok és a civil jogvédők a törvény alapján már eleve érthetetlennek, jogsértőnek nevezték elrendelését, mivel a kabinet nem árulta el, mi a konkrét indok. Az eredeti rendelet alapján az országos rendőrfőkapitánynak és a menekültügyi hatóság vezetőjének a válsághelyzet elrendelése után legalább 15 naponként közösen tájékoztatnia kell az idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert a válsághelyzet elrendelését megalapozó feltételek fennállásáról. Erről a közvélemény azért nem kap tájékoztatást, mert ezek titkos adatok.

A Magyar Közlönyben most is hivatkozott menedékjogi törvény pontosan előírja, mikor hirdethető válsághelyzet, a hivatalos statisztikák alapján ezek egyike sem teljesül. Az Országos Rendőr-főkapitányság illegális migrációt bemutató oldalán bemutatott számok a döntést valóban nem támasztják alá, ám a jogszabály alapján a válsághelyzetet indokolhatja bármilyen migrációs helyzettel összefüggő körülmény, ami valamely település közbiztonságát közvetlenül veszélyezteti. A rendőrség korábban a 24.hu kérdésére megerősítette, nincs tévedés, az általa működtetett összesítő oldalak „pontosan tükrözik” a menekülthelyzet aktuális adatait.

A kormánynak május közepén a háborús veszélyhelyzetet is meg kell hosszabbítania, akkor jár le a korábbi rendelet hatálya. Jelenleg ez a két permanens válság- és veszélyhelyzet érvényes, a „kivételes jogrend” teszi lehetővé, hogy az Orbán-kormány rendeletekkel kormányozzon. (Öt éve bevezették az egészségügyi veszélyhelyzetet is, ám azt 2022. novemberében megszüntették.) Ilyen komoly és permanens fenyegetettségek közepette a minap a Demokratikus Koalíció olyan törvénymódosítást nyújtott be, amely alapján a kormány tagjai veszélyhelyzet idején csak különösen indokolt esetben, hivatalos útra legfeljebb 48 órára hagyhatnák el Magyarország területét.