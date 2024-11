Lassan egy hete különböző hangfelvételek, valamint Magyar Péter és Vogel Evelin kapcsolatának végnapjai tartják lázban az országot. Magyar múlt vasárnap rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan új szintre emeli az ellene indított lejáratókampányt a Fidesz, és már ekkor belengette, hogy különböző, mesterséges intelligenciával manipulált felvételeket fognak róla nyilvánosságra hozni. Elébe menve a dolgoknak már a vasárnapi sajtóeseményen lejátszott ő maga is egy – előre megvágott – felvételt, melyen az volt hallható, hogy korábbi párja, Vogel Evelin 30 millió forintot próbál kizsarolni a Tisza Párttól. Magyar mindezek mellett azt is elmondta, hogy Vogel Evelin egy Fidesz-közeli vállalkozó Vertán György lakásában él jelenleg, és rajta keresztül fizeti őt a kormánypárt – előbbi állítást Vertán sem cáfolta később.

A következő napokban a magyar sajtó nagyrésze megkapott aztán egy 100 perces felvételt egy ismeretlen feladótól: arról a beszélgetésről, amelyből Magyarék is összevágták a saját anyagukat, és amelyen Vogel és a Tisza Párt köreibe tartozó Hanzel Erik között valóban szóba kerül 30 millió forint.

Magyar Péter feljelentést tett a rendőrségen zsarolás miatt Vogel Evelin ellen – erről az Ügyvédkör elnöke lapunknak is úgy vélekedett, hogy indokolt lenne a nyomozás megindítása. Most a Magyar Hang érdeklődésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte:

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 367. §-ába ütköző zsarolás kísérlete miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda büntetőeljárást folytat. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni.

A hangfelvételek szivárogatása azonban itt nem áll meg, azóta több, Magyar Pétert rossz színben feltüntetni kívánó anyag is eljutott a sajtóhoz: