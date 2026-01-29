24 gólos, kiütés győzelem után is talált hibákat a magyar pólókapitány

A tavaly vb-ezüstérmes magyarok az olimpiai bajnok spanyolokkal szemben aratott hétfői 9-7-es diadalt követően kedden 28-3-ra múlták felül a román válogatottat, csütörtökön pedig a portugálokat is magabiztos teljesítménnyel győzték le, így csoportelsőként kerültek a középdöntőbe, ahol szombaton a címvédő hollandokkal, vasárnap pedig az izraeliekkel találkoznak. A spanyolok ellen megszerzett három pontot magukkal viszik.

„Alapvetően majdnem minden tetszett. Csak az nem, hogy nagyon sokszor a kapásszélen vezettük a támadásokat és onnan már nehéz befejezni. Amikor áthoztuk a rosszkéz oldalra, onnan kapásra mentek a labdák és sokkal több gólt lőttünk.

Ilyen elméleti hibát a támadásvezetésben elkövettünk, de aztán a mérkőzés folyamán már jobb lett ez is

– mondta a szakvezető a csütörtöki összecsapást követően az MTI-nek.

Nem kell gondolkodni, hogy jó, nem jó

A kapitány beszélt arról is, hogy egy jó csapat mindig nagy tempóval, gyorsan játszik, mint ahogy tette ezt ezúttal is a magyar együttes.

A két könnyebb mérkőzésre utalva úgy fogalmazott, nehéz megválaszolni, mire jók ezek a napok, mire jók ezek a meccsek, ugyanakkor kiemelte:

„Fiatal csapatunk van, a felének élete első Európa-bajnoksága, nem ezen kell gondolkodni, örüljenek neki, hogy itt vannak, az egész csapat örüljön, és annak is, hogy ez a dolgunk, hogy az Eb-n játszhatunk.

Nem kell gondolkodni, hogy jó, nem jó. Minden jó, örüljünk neki, hogy vízilabdázunk és egy Eb-n vagyunk.

Jön egy rangadó

Emlékeztetett rá, hogy a következő ellenfélnek, a holland válogatottnak is hasonló meccsei voltak, ráadásul a magyar csapat építhet az elmúlt évi teljesítményére, az idei felkészülésre és a spanyolok felett aratott diadalra.

„Nem minden a holland meccsen dől el, hogy eddig mi volt jó. Nagyon sok minden jó volt az elmúlt tizennégy hónapban. Most jön egy következő rangadó, de nem kell ezt túlmisztifikálni. Az az Eb-nek egy középdöntős meccse, nyilván bele kell menni, aztán tiszta erőből játszani” – tette hozzá.

A két középdöntős csoportból az első kettő az elődöntőbe jut, a harmadik és negyedik helyezettek pedig az 5-8. helyért folytatják majd a szereplésüket.