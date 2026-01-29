Az ultrafutó Takács „Csipi” Krisztián múlt pénteken azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy majd tízéves bakancslistás álmát váltotta valóra. Mivel az elmúlt évtizedben nagyjából először fordult elő, hogy a hosszabb ideig tartó, manapság már extrém hidegnek számító éjszakai mínusz 10 fokok, a nappal is folyamatosan fagypont alatti hőmérséklet „kellő vastagságúra hizlalta” a Balaton jegét, úgy tűnt, az időjárás lehetővé teszi számára, hogy a Club Aligától, az ország egyik legnépszerűbb ultrafutó versenyének, a nyaranta általa is már többször teljesített NN UltraBalaton régi rajt-cél helyszínéről toronyiránt nekiindulva hosszában, a Balatont középen átszelve Keszthelyig fusson a jégen.

Ez volt az eredeti, 74 kilométeres terv.