befagyott balatonjégfutássporttakács csipi krisztián
Sport

Takács Csipi Krisztián: Nem megdögölni mentem a Balaton jegére, szeretek élni

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
Takács Csipi Krisztián ultrafutó edzés közben a Naplás-tó környékén 2021. január 17-én.
admin Kálnoki Kis Attila
2026. 01. 29. 19:19
Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
Takács Csipi Krisztián ultrafutó edzés közben a Naplás-tó környékén 2021. január 17-én.
Az ultrafutó majd tízéves bakancslistás álma vált valóra múlt pénteken, amikor hosszában futott végig a befagyott Balatonon. Az Aligától Fenékpusztáig – pirkadattól alkonyatig – tartó, 82 kilométeres jégenfutás története.

Az ultrafutó Takács „Csipi” Krisztián múlt pénteken azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy majd tízéves bakancslistás álmát váltotta valóra. Mivel az elmúlt évtizedben nagyjából először fordult elő, hogy a hosszabb ideig tartó, manapság már extrém hidegnek számító éjszakai mínusz 10 fokok, a nappal is folyamatosan fagypont alatti hőmérséklet „kellő vastagságúra hizlalta” a Balaton jegét, úgy tűnt, az időjárás lehetővé teszi számára, hogy a Club Aligától, az ország egyik legnépszerűbb ultrafutó versenyének, a nyaranta általa is már többször teljesített NN UltraBalaton régi rajt-cél helyszínéről toronyiránt nekiindulva hosszában, a Balatont középen átszelve Keszthelyig fusson a jégen.

Ez volt az eredeti, 74 kilométeres terv.

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül még, hogy

  • miért került veszélybe Csipi nagy terve,
  • bakancslista ide vagy oda, a józan ész határain belül maradt,
  • igazán misztikus élmény a fagyos Balatonon futni,
  • miben más az ultrafutás és a jégen futás,
  • illetve miket vitt magával a nem mindennapi kihívásra.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

„Nem jött jól, hogy a szerbek elleni csoportmeccsen az utolsó negyedet 6-2-re nyertük, mert ez bekapcsolta náluk a vészcsengőt” – Kemény Dénes a pólóválogatott Eb-jéről

Friss

Népszerű

Összes
„Hogy gondolta ezt? Hogy a cigányokat így meg lehet alázni Magyarországon?” – Balhé, piros lap és kiabálás Lázár János fórumán
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik