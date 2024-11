Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatója „a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb politikai botránya” kapcsán – Percről percre közvetítésünk

Magyar Péter hosszan beszélt arról, hogy szerinte Rogán Antal magán titkosszolgálatot is üzemeltet. Beszélt arról, hogy nagyon sok ismerősét, munkatársát igyekezték megkörnyékezni, egyúttal megemlítette azt is, hogy a Karmelitában új mesterségesintelligencia-rendszert használnak, amely anyagok kreálására is alkalmas.

Magyar azt közölte, azért beszél most minderről, mert szerinte a propaganda hamarosan publikál egy honlapon olyan róla készült anyagokat, amelyeket a lejáratására készítettek. Sőt szerinte ehhez kapcsolódó Youtube-csatorna és Facebook-oldal is indul, amelyekre szerinte pedofil botrányokról kapcsolatos anyagokat is feltöltenek majd.

Magyar említette Lakatos Márkot, Varnus Xavért, valamint Alföldi Róbertet, akikről anyagok kerülhetnek fel a csatornára.

Egyúttal arról is beszélt, hogy „be vannak technikázva” hónapok óta a hozzá kapcsolódó ingatlanok, ugyanakkor ezt bizonyítani nem tudja. Éppen ezért azt üzente Pintér Sándor belügyminisztert, hogy küldjön szakembereket ennek kivizsgálására.