Az 55 éves Martyn Walker összesen 28 070 fontot (úgy 12,3 millió forintot) lopott el anyja, a 83 éves Christine Hoggett két bankszámlájáról, a pénz „jelentős részét” pedig LEGO-ra költötte – számolt be róla a Mirror.

Hoggett 2022-ben került idősek otthonába, és a fia felügyelte a pénzügyeit. Az otthon egy idő után megkereste Walkert, hogy egyre gyűlnek anyja kifizetetlen számlái. A férfi először azt válaszolta, hogy „nehézségei” akadtak, majd egy e-mailben elismerte, elköltötte anyja pénzét.

A bíróság elé került ügyben az ügyész, Samantha Lowther elmondta, a férfi 2023 januárja és 2024 júliusa között 16 095, illetve 11 975 font vett le részletekben az anyja két bankszámlájáról, először, hogy „enyhítse fájdalmait”, de aztán ez „eszkalálódott”. Walker „sok pénzt költött LEGO-ra”, de benzinre és saját számlái kifizetésére is.

Walker a hétfői ítélethirdetés előtt – amit egy másik épületben tartottak, hogy a bottal és elektromos mopeddel közlekedő férfi is részt tudjon rajta venni – bűnösnek vallotta magát. Azt mondta, „hibát követtem el”, és hogy „kihasználtam, meg kell fizetnem azért, amit tettem”.

Másfél év börtön

David Pugh bíró Walkert 18 hónap börtönbüntetésre ítélte, két év felfüggesztéssel ítélte, indoklásában arról beszélt,

Elítélem önt egy meglehetősen aljas bűncselekményért. Mert lopott a 83 éves édesanyjától, aki egy idősek otthonában él és demenciában szenved.

Pugh a férfi rovására hozta fel, hogy megsértette anyja bizalmát, szándékosan cselekedett, valamint, hogy hosszú időn át folytatta üzelmeit. Ugyanakkor ezeket azzal enyhítette, hogy beismerte tettét.