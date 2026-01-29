Ez az átigazolás nagy durranás lenne a hazai kézilabdában

A német sportnapilap csütörtöki cikke szerint a klubváltás legkésőbb jövőre megtörténik, amikor lejár Palasics szerződése, de arra is van esély, hogy a szegediek már idén nyáron kivásárolják őt.

A kapus korábban a Veszprém, a NEKA, majd a spanyol CB Ciudad de Logrono és a portugál SL Benfica játékosa volt, a Melsungenhez tavaly nyáron igazolt.

Nagy átalakulás jöhet

A lap úgy tudja, a Sipos Adriánt is soraiban tudó német klub erősíteni is akar. Arról már hónapok óta pletykák keringenek, hogy a Kielce spanyol testvérpárja, Alex és Dani Dujshebaev a Bundesligában folytatja.

Az szinte biztosnak tűnik, hogy Alex három évre a Gummersbach játékosa lesz, most pedig egyre több jel utal arra, hogy Dani megállapodást kötött a Melsungennel. A klub a balátlövő posztot szeretné megerősíteni, hiszen a portugál Alexandre Cavalcanti és a fehérorosz Vlad Kulesh szerződése lejár a nyáron.

De a hírek szerint egy új balszélső is érkezhet a kubai Dariel Garcia Rivera (Bidasoa Irun) személyében.