Ez az átigazolás nagy durranás lenne a hazai kézilabdában

Malmö, 2026. január 27. Palasics Kristóf a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában, a II. csoportban játszott Svédország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 27-én. MTI/Hegedüs Róbert
24.hu
2026. 01. 29. 19:10
A Sport Bild értesülése szerint Palasics Kristóf, a magyar férfi kézilabda-válogatott kapusa távozik a német MT Melsungen csapatától, és Szegedre igazol.

A német sportnapilap csütörtöki cikke szerint a klubváltás legkésőbb jövőre megtörténik, amikor lejár Palasics szerződése, de arra is van esély, hogy a szegediek már idén nyáron kivásárolják őt.

A kapus korábban a Veszprém, a NEKA, majd a spanyol CB Ciudad de Logrono és a portugál SL Benfica játékosa volt, a Melsungenhez tavaly nyáron igazolt.

Nagy átalakulás jöhet

A lap úgy tudja, a Sipos Adriánt is soraiban tudó német klub erősíteni is akar. Arról már hónapok óta pletykák keringenek, hogy a Kielce spanyol testvérpárja, Alex és Dani Dujshebaev a Bundesligában folytatja.

Az szinte biztosnak tűnik, hogy Alex három évre a Gummersbach játékosa lesz, most pedig egyre több jel utal arra, hogy Dani megállapodást kötött a Melsungennel. A klub a balátlövő posztot szeretné megerősíteni, hiszen a portugál Alexandre Cavalcanti és a fehérorosz Vlad Kulesh szerződése lejár a nyáron.

De a hírek szerint egy új balszélső is érkezhet a kubai Dariel Garcia Rivera (Bidasoa Irun) személyében.

