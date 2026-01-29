feltöltős gázórafeltöltős villanyóragázrezsikompenzáció
Rezsikompenzáció: kiderült néhány meglepő részlet, számos kérdés viszont még nyitott maradt

2026. 01. 29. 16:24
Kiderült, hogyan képzeli a kormány a rezsistop-intézkedést – erről a csütörtöki kormányinfón hangzottak el újabb részletek. A gázzal, árammal és távhővel fűtőknek fő szabályként 30 százalékos kompenzáció jár majd, a tűzifásoknak pedig a szociális tűzifaprogram segíthet. Aki az áramra szeretné érvényesíteni a kompenzációt, annak ezt kérvényeznie kell majd. A kabinet elvileg minden magyar családnak kompenzációt nyújtana, ám már most kiderült: lesz, aki kimarad. Szakértőt kérdeztünk, hogyan értékeli a friss bejelentéseket.

Ami a rezsistopot, vagy inkább rezsikompenzációt illeti, a január 29-i kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, az előzetes statisztikák alapján 30 százalékos többletfogyasztást jelentettek januárban a rendkívüli hideg napok. Ezt kompenzálná a kormány a családok számára. Hozzátette, egész januárban ennél ugyan valamivel kisebb lehetett a többletfogyasztás, de a kabinet a rezsikompenzációnál 30 százalékos többletfogyasztást fog figyelembe venni.A főbb elvek a rezsikompenzációnál:

  • A januári fogyasztásból 30 százalékos kedvezményt adnak a gázszámlákban, valamint a távhősök számláinál.
  • Aki árammal – vagy árammal is – fűt, az áramra is kérheti a kompenzációt, de ehhez külön nyilatkozat kell majd.
  • Fontos, hogy mindenki csak egyféle energiahordozóra kérheti a kompenzációt – itt érdemes lesz mérlegelniük a fogyasztóknak.
  • Az előre fizetős villany- és gázórásoknál is lesz kompenzáció, de nem 30 százalékos – nekik központilag 7000 forint értékben rátöltenek a mérőkre.

Amennyiben valakinek több ingatlana is van, mindegyikre lehet érvényesíteni a kompenzációt.

Máthé Zoltán / MTI Gulyás Gergely a kormányinfón a Karmelita kolostorban 2026. január 29-én.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter egy újságírói kérdésre azt közölte:

