Ami a rezsistopot, vagy inkább rezsikompenzációt illeti, a január 29-i kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, az előzetes statisztikák alapján 30 százalékos többletfogyasztást jelentettek januárban a rendkívüli hideg napok. Ezt kompenzálná a kormány a családok számára. Hozzátette, egész januárban ennél ugyan valamivel kisebb lehetett a többletfogyasztás, de a kabinet a rezsikompenzációnál 30 százalékos többletfogyasztást fog figyelembe venni.A főbb elvek a rezsikompenzációnál:

A januári fogyasztásból 30 százalékos kedvezményt adnak a gázszámlákban, valamint a távhősök számláinál.

Aki árammal – vagy árammal is – fűt, az áramra is kérheti a kompenzációt, de ehhez külön nyilatkozat kell majd.

Fontos, hogy mindenki csak egyféle energiahordozóra kérheti a kompenzációt – itt érdemes lesz mérlegelniük a fogyasztóknak.

Az előre fizetős villany- és gázórásoknál is lesz kompenzáció, de nem 30 százalékos – nekik központilag 7000 forint értékben rátöltenek a mérőkre.

Amennyiben valakinek több ingatlana is van, mindegyikre lehet érvényesíteni a kompenzációt.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter egy újságírói kérdésre azt közölte: