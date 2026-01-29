Nagyértékű ingatlan-adásvételt függesztettek ki a napokban a Népsziget XIII. kerületi részén. A több mint 8 hektáros, ipari és mezőgazdasági (erdő) besorolású területet – a néhány éve megszűnt Ganz Sziget Hajó-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Kft. egykori telephelyét – a kifüggesztett adásvételi iratok szerint Yom-Tov Jázmin venné meg 2,9 milliárd forintért – vette észre az Átlátszó.hu.

A 24 éves nő a hazai lovassportból lehet ismerős. A Magyar Lovassport Szövetség 2022-ben az év legjobb lovassportolóinak egyikeként díjazta. A díjlovas nemzetközi versenyeken U25-korosztályban és Grand Prix szinten is indul.

Yom-Tov Jázmin a Gozsdu-udvar megálmodójaként ismert Arie Yom-Tov izraeli üzletember, ingatlanbefektető lánya.

A telek nem tehermentes: a tulajdoni lapon szerepel egy közel 24 millió forintos végrehajtási jog a XIII. kerületi önkormányzat részéről, illetve több mint 55 millió forintos építményadó-terhelés, a legnagyobb tétel pedig egy 2 milliárd forintos jelzálogjog az XPOSE Kft. javára. A cég egyik tulajdonosa a sajtóban korábban is felbukkanó Fazakas Imre, a másik a Kazlea Limited nevű cég. Utóbbinak a szöveg szerint Yom-Tov Ágnes a magyar képviselője, az XPOSE ügyvezetője pedig Arie Yom-Tov.

Az adásvételi ügylet akkor zárulhat, ha senki nem él az elővásárlási jogával, a vevőnek pedig a szerződés aláírásától számított 60 napon belül kell utalnia a vételárat.

A területen a szerződés szerint romos, bontandó állapotú épületek állnak, több közülük műemléki, illetve helyi védettség alatt van, a leendő tulajdonos pedig a dokumentum alapján átvállal bizonyos karbantartási kötelezettségeket is. A környéken a talaj állapota is kérdés: egy, a szövegben idézett – Újpest honlapján szereplő – korábbi leírás szerint a vizsgálatok több paraméternél „figyelemfelkeltő” értékeket mutattak, ezért a területet potenciális talajszennyezettként kezelték.

Az Átlátszó megkeresésére Arie Yom-Tov megerősítette, hogy a lánya a vevő, és arról beszélt, hogy a család szórakoztató jellegű – beltéri/kültéri, családokat célzó – fejlesztési koncepcióban gondolkodik, több lehetséges helyszín vizsgálata mellett.