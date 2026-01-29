500 ezerről 5 millióra emelte volna a kenőpénzt – vesztegetéssel gyanúsítják Mezei Zsoltot, Dunaújváros DK-s alpolgármesterét

Gyanúsítottként hallgatta ki a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség Mezei Zsoltot, a DK dunaújvárosi elnökét. Az alpolgármester otthonában csütörtök reggel tartottak házkutatást, majd bevitték a nyomozó ügyészség épületébe.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy az ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsított meg egy Fejér vármegyei alpolgármestert, de az eljárás érdekeire való tekintettel az ügyben további információ nem adható.

Az ügyészség által közölt adatok szerint egy közbeszerzési eljáráson nyertes gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a Közép-dunántúli település közútjainak síkosság-mentesítését. A vállalkozási díj pedig nettó 50 millió forint volt éves szinten.

A gyanúsítás szerint pénzt kért a nyertes pályázótól

A megalapozott gyanú szerint az alpolgármester 2024 januárjában közölte a munkálatokat végző cég vezetőjével, hogy szeretné, ha az általa képviselt gazdasági társaság részt venne a következő közbeszerzési eljárásban is, amely iránt már több cég is érdeklődött. Az alpolgármester a nyertes pályázó kiválasztása és az újabb vállalkozói szerződés megkötése érdekében havi 500 ezer forint megfizetését kérte.

– közölte az ügyészség.

Hozzátették, az ajánlatot az ügyvezető elfogadta és hivatali működésének befolyásolása érdekében a megállapodás szerinti összeget három alkalommal ki is fizette az alpolgármesternek. Az időközben kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a cégvezető által képviselt cég lett. Az ügyészség tájékoztatása szerint az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően az 5 hónapos téli időszakra vonatkozóan havi ötmillió forintot kért, amelyet a cégvezető visszautasított.

A nyomozó ügyészség a mai napon kutatást végzett az alpolgármester lakóhelyén és az önkormányzatnál lévő munkahelyén, majd őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki.