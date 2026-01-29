vogel evelinvarga juditmagyar pétertisza párt
Terjeszkednek Varga Juditék, új helyszínen pöröghet fel az asztaloscég

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 01. 29. 16:02
Adrián Zoltán / 24.hu

Arról ír az mfor.hu, hogy tavaly szeptember óta Varga Judit és Windisch László közös asztaloscégének új fióktelepe van Solymáron.

A 2024-es kegyelmi botrányba belebukott Varga Judit volt igazságügyi miniszter abban az évben már néhány hónap múlva megalapította óbudai asztaloscégét, a Picidae Famíves Kft.-t Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével közösen.

A vállalatnak 2024-ben összesen 26,4 millió forintnyi hosszú lejáratú tartozása gyülemlett fel, az összeg szinte forintra megegyezik a tárgyi eszközök értékével, magyarán a Varga–Windisch-duó minden bizonnyal célgépekre költött el tetemes mennyiségű hitelt, miközben a cégnek semmilyen bevétele nem volt, így az anyagjellegű ráfordításokat is beleszámolva a cégnek 1,4 millió forintos vesztesége keletkezett.

Varga Judit emellett nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként dolgozik az állami megrendeléseket is kapó Tigra Kft.-nél, amely annak a Vertán Györgynek a tulajdonában áll, akinek a lakásában lakott a Tisza elnökének korábbi barátnője, Vogel Evelin, aki hangfelvételeket hozott nyilvánosságra, és amelyben a hallgatásáért 30 millió forintot követelt a Tiszától.

