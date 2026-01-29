Balatoni lövöldözés: akciófilmbe illően kaptak el egy férfit

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkaptányság és a Terrorelhárítási Központ munkatársainak együttműködésével elfogták a 60 éves lövöldöző férfit – adta hírül a rendőrség. A tájékoztatás szerint „Balatonszepezdről tett bejelentést a segélyhívó számra tegnap délután egy férfi, miszerint a szomszédja életveszélyesen megfenyegette.”

A bejelentésre kiérkező járőrök a helyszíni intézkedés közben lövéseket hallottak, ezért erősítést kértek és értesítették a fegyveres személy elfogására hatáskörrel rendelkező Terrorelhárítási Központot. Időközben a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is a helyszínre érkeztek és átvették a művelet irányítását. A gyanúsított eközben lőfegyveréből időnként újabb lövéseket adott le, majd sörétes puskával felfegyverkezve gépkocsival megpróbálta a házat elhagyni.

„A Terrorelhárítási Központ műveleti egységei megkísérelték a férfit intézkedés alá vonni, ő azonban nem volt együttműködő és kivonta magát az intézkedés alól. Tekintettel arra, hogy a gyanúsított fegyveresen ült az autójában és előzőleg több lövést is leadott, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei páncélozott járműveikkel az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében a férfit megállásra kényszerítették, majd elfogták. Eközben az épületből erős gázszivárgás volt érezhető, amit a katasztrófavédelem munkatársai megszüntettek.”

A férfit – őrizetbe vétele mellett – a nyomozók kihallgatták, az éles lőfegyvereket lefoglalták. Ellene személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás, de további gyanúsítások közlése is várható. A rendőrségi művelet során- beleértve a gyanúsított lövéseit is-senki nem sérült meg.