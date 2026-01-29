a nap legfontosabb híreinapi szummahírösszefoglalónapi hírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei – 2026. január 29.

2026. 01. 29. 20:22

Egy rejtélyes weboldal szerint Magyar Péter 6,7 millió dollárt csempészett Londonba Ukrajnából
Jön az új minimumsebesség: ha ennyivel megy, büntetést kaphat
500 ezerről 5 millióra emelte volna a kenőpénzt – vesztegetéssel gyanúsítják Mezei Zsoltot, Dunaújváros DK-s alpolgármesterét
Véget ért a hajtóvadászat, elkapták a Pacsán élő német művész házaspárt leszúró férfit
„Hogy gondolta ezt? Hogy a cigányokat így meg lehet alázni Magyarországon?” – Balhé, piros lap és kiabálás Lázár János fórumán
