- Kormányinfó: 30 százalékos árkedvezmény a januári rezsire
- Rezsikompenzáció: kiderült néhány meglepő részlet, számos kérdés viszont még nyitott maradt
- „Hogy gondolta ezt? Hogy a cigányokat így meg lehet alázni Magyarországon?” – Balhé, piros lap és kiabálás Lázár János fórumán
- Leépítési és csődkörkép: egész iparágak roppantak meg a „repülőrajt” évében
- Egy rejtélyes weboldal szerint Magyar Péter 6,7 millió dollárt csempészett Londonba Ukrajnából
- Hétszer szúrták szíven és gyomron a Pacsán meggyilkolt német férfit, az áldozat felesége lélegeztetőgépen van
- Török Gábor: Ebben a Fidesz-kampányban minden Orbán Viktor, Lázár János is Orbán Viktor
A nap legfontosabb hírei – 2026. január 29.
