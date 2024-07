24/7: A hét, amikor nem nyugodott a béke + Lázár János tervei és újra Beverly Hills-i zsaru

Lényegesen zsúfoltabb a hét, mint amit a naptár meg a repkedő melegrekordok indokolnának. A reptérről kiderült, hogy mégsem a nyári Jézuska hozta – a vételárának egy részét most onnan igyekszik kitaposni a kormány, ahonnan bírja. Spoiler: végső soron belőlünk fogja, csak most épp a banki költségeken, a vásárlásokon és a villanyszámlákon keresztül. Mindez a hirtelen jött hétfői kormányinfón derült ki, és aki esetleg nem ezt hallotta volna, hanem valami háborúellenes akcióterv dereng neki, amiben jól megvédik, az nem kapcsolta be a magyar feliratot. (Aki lemaradt, de hétvégén van negyedórája a Kerner Zsolt kollégánkkal is szájkaratézó Gulyás Gergelyre, annak itt a best ofunk az eheti performanszból. A műfaj rajongóinak jelzem, hogy úgy tűnik, Zsolt és Gulyás is a nagy nyári sportversenyek idejére időzítették a formájukat.)

Orbán Viktor nemcsak azért hanyagolta ezt a Kormányinfót, mert ennél lényegesen ritkábban áll önként az alkalmazásán kívül álló újságíró elé, hanem mert akkor éppen Kínában parolázott a múlt héten már megénekelt 120 óra alatt a Föld körül – gyűjts össze minden autokratát! turné folytatásában. A washingtoni NATO-csúcson aztán nem gördített akadályt a nyilatkozat elé, amely szerint Ukrajna útja egyértelműen a nyugati védelmi szervezetbe vezet, pedig a nagy fősodron kívül gondolkodó itt igazán felvethette volna, hogy miután minden nyugati hadsereg átadta a leselejtezni vagy élesben kipróbálni valóját az ukrán hadseregnek, az egy alkalmas pillanat lesz szusszanni egyet, és átgondolni, kell-e plusz 2295 kilométernyi – vagy hát amilyen hosszú lesz – NATO-orosz határ, vagy vannak más ötletek is.

Na, mindegy, majd a legközelebbi válságnál, most mindenki sietett. Orbán például Floridába, találkozni a fejlett világ első számú valóságshow-hősével, USA Donalddal, akinek a csapata nyugtalanító módon mostanság úgy készül a novemberi győzelemre, hogy a család definícióján munkálkodnak, elvégre homályos is a kérdés, másrészről meg állami feladat. Joe Bident közben a The New York Times, George Clooney és a Disney-örökösök után Stephen King is arra kérte, addig lépjen vissza a választástól, amíg emlékszik rá, hogy mitől kéne visszalépni. (Az én szavaim, nem az övé.)

Az EU-ban félnaponta bővül a két hete még nem létező új szélsőjobbos sikerfrakció, az Orbánék inkubálta Patrióták Európáért – hol néhány teljesen random belga vagy cseh képviselővel, hol a legnagyobb delegációk egyikével, mint a Francia Tömörülés, a vezetést is Le Penék adják majd. A magyar miniszterelnök ezúttal jól olvasta a pályát, tényleg két nő döntötte el, mi történik Európában a Néppárttól jobbra. Ebben részletesen is elmerültünk, itt az elemzés, de előtte hadd kérdezzem meg, ki emlékszik arra, hogy a patrióta szót itthon eredetileg Gyurcsány Ferenc akarta magához kötni? Nem ciki, ha senki, egyrészt annyira régen volt, hogy nem a Fidesz volt kormányon és az akkor még az MSZP-ben politizáló DK-vezér egy Népszabadság nevű újság hasábjain tette ezt, másrészt a próbálkozás sikertelenségét jelzi, hogy ő maga is rég a némiképp kevésbé dallamos európai szociáldemokratára cserélte, így Rákay Philip korszerű, fiatalos acsarkodásának érintésével a Fidesznél és barátainál köthetett ki a kifejezés.

Az új EP-klub tagja lett az ősszel győzelemre esélyes osztrák Szabadságpárt is, kancellárjelöltjükről – aki révén, ha befut, Orbánnak egy miniszterelnök-társa is lenne az Európai Tanácsban – írtunk a héten. Átvesszük a zűrös francia és az egyértelmű, de ettől könnyűnek nem ígérkező brit helyzetet, és azt is, hogy az ámokfutással felérő béketurné az első két hét végére lábon lőtte-e a féléves magyar EU-elnökséget, vagy tényleg az a koncepció, hogy mi egészen szilveszterig így fogunk hátrafelé nyilazni, és az a hülye, aki nem tudja követni.

Budapesten Karácsony Gergely nyerte az eheti újraszámlálást, a folyamatot megérteni igyekvő cikkünk szerint egy időre az utolsót. Hogy a Balaton Soundot is nélkülöznünk kell-e a jövőben, az az öt hét alatt lezárt főpolgármester-választással ellentétben még nem eldöntött: a szervezők szerint még korai félreverni a buliharangot.

