Miért számolják újra megint a főpolgármesteri szavazatokat? És ha végeztek, az már tényleg a végeredmény lesz?

A Kúria vasárnap elrendelte a főpolgármester-választáson leadott összes érvényes szavazat újraszámlálását. A döntést megelőzően a hivatalban levő főpolgármester mindössze 41 szavazattal vezetett az LMP és a kampányhajrában már a Fidesz által is támogatott Vitézy Dávid előtt. Az 0,005 százalékos különbség azután alakult ki, hogy az érvénytelennek minősített szavazatokat a főváros egész területén újraszámolták. Ez csaknem 25 ezer szavazatot jelentett, ám most ennek a harminckétszeresét,

közel 782 ezer érvényes szavazólapot számolnak újra – ezúttal nem a választási iroda székházában, hanem kerületenként.

A voksok újbóli összesítése kedden kezdődött, és csütörtökön ér véget. A részeredményekről nem közölnek hivatalos információt, de Vitézy kedden azt írta, hogy abban a nyolc kerületben, ahol már végeztek a számlálással, legalább 270 szavazat minősítése változott. Ez a hatszorosa a két jelölt közötti különbségnek, ám Vitézy úgy tudja, a végeredmény érdemben nem változott, minimálisan még nőtt is Karácsony előnye. A Népszava a főpolgármester környezetéből úgy értesült, Karácsony 105 szavazattal növelte előnyét az újraszámlálás első napján. A 24.hu a folyamatot követő forrásától úgy értesült, hogy ennél valamivel nagyobb mértékben,

140 szavazattal nőtt Karácsony előnye az első napon.



A számlálást végző Nemzeti Választási Bizottság pénteken ül össze, hogy megvitassa a problémás szavazólapokat, és a tervek szerint még ezen a napon eredményt hirdet.

FVB ⮕ NVB ⮕ Kúria ⮕ Alkotmánybíróság ⮕ Kúria ⮕ NVB

A június 9-i főpolgármester-választáson rendkívül szoros eredmény született: Vitézy az éjszaka kihirdetett eredmény alapján mindössze 324 szavazattal kapott kevesebbet a baloldali pártok által támogatott Karácsonynál, ezért már a választás éjszakáján bejelentette, hogy újraszámlálást kezdeményez. Vitézyék fellebbeztek a főpolgármester-választás eredményét megállapító határozat ellen, de miután a Fővárosi Választási Bizottság ezt elutasította, mentek tovább a Nemzeti Választási Bizottsághoz, ahol összesen 202 szavazókörből mutattak be bizonyítékokat arról, hogy érvényes szavazatokat is érvénytelennek nyilvánítottak. Ezekben – részben a Fidesz által delegált – szavazatszámlálók arról nyilatkoztak, hogy a szavazókörükben tévesen érvénytelennek számoltak olyan szavazólapokat, amelyeken többnyire az utolsó pillanatban visszalépő fideszes Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid neve mellé is ikszeltek, így Vitézynek kevesebb érvényes szavazatot számoltak, mint kellett volna. Mint utóbb kiderült, a leadott nyilatkozatok több mint fele valótlan volt. Az érvénytelennek minősített szavazatokat az NVB június 14-én újraszámolta: a különbség 41-re csökkent, de a végeredmény nem változott.