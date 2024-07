A Balaton Sound szervezői szerint még nem dőlt el a fesztivál sorsa

Még nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az idei lett volna az utolsó Balaton Sound, legalábbis ez derült a szervezők nyilatkozatából. Az Index megkeresésére elmondták: egyelőre nincs döntés a kérdésben.

Az valóban helytálló, hogy Zamárdi önkormányzatával még nincs megállapodásunk, de ennek az oka az, hogy az önkormányzati választások miatt erre még alkalom sem nyílt, hiszen az októberre felálló új testülettel lehet majd érdemben tárgyalni. Ezért mi a nemsokára kezdődő Sziget Fesztiválra koncentrálunk, majd értékeljük a fesztiválszezont, és ezután fogjuk megválaszolni a jövőt érintő kérdéseket

– válaszolták a lapnak.

Ahogy azt mi is megírtuk, napok óta pletykáltak arról, hogy az idei lesz az utolsó Balaton Sound, erre utalhatott az is, hogy a fesztivált rendező Sziget Zrt. és az önkormányzat szerződése 2024-ben lejárt. A sonline.hu értesülései Zamárdiban a legutóbbi képviselő-testületi ülésen konkrétan el is hangzott, hogy nem rendezik meg többé a fesztivált.