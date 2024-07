Elmondták a brutálisan elhanyagolt, ürülékkel szennyezett lomok közt élő kisgyerekek, hogy látták drogozni az anyjukat

Brutálisan elhanyagolta a gyermekeit egy ötgyermekes anya a Nagykátai járás egyik kisvárosában. A gyerekek ürülékkel szennyezett környezetben, gyakorlatilag a lomok között éltek. A nő legkisebb gyermekei azt mondták, hogy látták drogozni az anyjukat.

Nisóczi József Levente, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy 1 év 8 hónap börtönt kértek a terheltre, 5 év próbaidőre felfüggesztve előkészítő ülésen történő beismerés esetére azzal, hogy négy gyermek vonatkozásában szüntessék meg a nő szülői felügyeleti jogát. Hozzátette, a nő részbeni beismerő vallomást tett a nyomozati szakban.

Azt elismerte, hogy rendetlenség volt, de ezt azzal indokolta, hogy beteg volt. Állítása szerint ezért nem tudott elmenni dolgozni sem. Azt azonban tagadta, hogy elhanyagolta a gyermekeit, szerinte megfelelően gondoskodott róluk

– mondta az ügyész.

Az apa hat évvel ezelőtt halt meg, és a nő azóta egyedül nevelte az öt kiskorú gyermekét. Munkahelye nem volt, és a családtámogatási ellátásokból élt a gyermekeivel. Az udvaron baleset- és fertőzésveszélyes állapotok uralkodtak, mivel azon több szemétkupac is volt, valamint emellett több helyen is ürülékkel volt szennyezett. A ház belső helyiségei pedig koszosak és retkesek voltak.

Többször is előfordult, hogy az anya felügyelet nélkül hagyta otthon a gyermekeit. De olyan is volt, hogy a kicsik egyedül kóboroltak közterületen is. Ekkor többször alulöltözötten, vagy akár ruha nélkül, illetve nem az évszaknak megfelelő ruházatban voltak. Az óvódás korú gyermekek esetében az ápolatlanság miatt visszatérő egészségügyi problémák fordultak elő.

A nő nem vezetett be rendszert és szabályokat a gyermekek életében, így azok gyakorlatilag a saját törvényeik szerint éltek. A tanköteles gyermekek nem jártak rendszeresen iskolába. Több gyermek is arról számolt be, hogy anyjukat látták kábítószert is fogyasztani.

Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért az öt rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolt nőre azzal, hogy négy gyermek vonatkozásában szüntessék meg a szülői felügyeleti jogát.