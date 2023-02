Sorosozással válaszolt a Belügyminisztérium a strasbourgi bíróság ítéletére a szíriai menekült erőszakos halála miatt

A szíriai fiatalra és társaira – köztük egy háromgyerekes családra – az ítélet szerint a magyar rendőrök kutyákat eresztettek, könnygázt fújtak rájuk, kövekkel dobálták őket.

„Brüsszel elhibázott bevándorlás politikáját”, a nemzetközi embercsempész szervezetek gátlástalan jelenlétét és a „Soros-hálózatot” okolja a 2016-ban a rendőri bántalmazás és visszakényszerítés miatta a Tiszába fulladt fiatal szíriai menekült halála miatt a Belügyminisztérium.

Mint ismert, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága csütörtökön megerősítette: a magyar hatóságok a felelősek a 22 éves szíria fiatal haláláért.

Amint arról korábban beszámoltunk: 2016. június 1-jén a fiatal férfi a testvérével, unokatestvérével (és egy iraki háromgyerekes családdal) a folyón keresztül próbált bejutni Szerbiából Magyarországra. Partra érkezésükkor a rendőrök kutyákat eresztettek rájuk, könnygázt vetettek be ellenük és kövekkel dobálták őket. Ezután Go back to Serbia! felszólításokkal visszakényszerítették őket a folyóba. A férfi megsérült, majd a Tiszába fulladt, testvére és unokatestvére visszajutott a Tisza szerb oldalára.

Az, hogy a Magyarország elleni ügyet kezdeményező Soros-hálózat épp egy magyarországi haláleset kapcsán támad, nem más, mint egy újabb, hazánk és a magyar határvédelem elleni nyomásgyakorlás és lejáratási kísérlet

– mentegetőzik közleményében a belügyi tárca.

A strasbourgi bíróság kimondta: a magyar hatóságok nem tettek semmit azért, hogy megvédjék egy egyértelműen veszélyben lévő ember életét, nem működtettek megfelelő mentési rendszert egy ismerten veszélyes folyószakaszon, ahol tudták, hogy gyakran kísérelnek meg menekülők átkelni, és a konkrét esetben sem tettek meg minden elvárhatót a bajba került férfi kimentése érdekében.

A Belügyminisztérium azt állítja, hogy az ügyet a magyar rendőrség kivizsgálta, a vádakat számos alkalommal visszautasította. Szerintük a szíriai fiatal igazságügyi boncolása alkalmával az orvosszakértők „kétséget kizáróan, egybehangzóan megállapították, hogy a halál oka vízbefulladás”, és a holttesten külsérelmi nyom, bántalmazásra, külső behatásra utaló elváltozás nincs, „bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel”.

A tárca közölte, hogy magyarország várhatóan fellebbez az ítélet ellen.